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Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор
Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор - РИА Новости, 21.05.2025
Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор
Суд в Ставрополе приговорил к полутора годам ограничения свободы женщину, чьи собаки загрызли девятилетнюю девочку, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:39:00+03:00
2025-05-21T13:39:00+03:00
2025-05-21T14:32:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к полутора годам ограничения свободы женщину, чьи собаки загрызли девятилетнюю девочку, сообщила региональная прокуратура. "В суде установлено, что в феврале текущего года обвиняемая, являясь владелицей не менее девяти собак, зная об их агрессивном поведении, не обеспечила безопасное нахождение животных за пределами двора своего домовладения", — говорится в релизе. Бездействие женщины привело к тому, что шесть ее собак напали на девочку, которая погибла от полученных укусов.Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности.Уголовное дело судом рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. В законную силу приговор пока не вступил.Трагедия в Ставрополе произошла 23 февраля. Девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница содержала собак. Те были без присмотра и напали на ребенка. Сосед пытался отогнать собак выстрелами, но было уже поздно, спасти девочку не удалось.
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происшествия, жилье, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор
В Ставрополе женщину, чьи собаки загрызли 9-летнюю девочку, осудили на 1,5 года