https://ria.ru/20250521/stavropol-2018244579.html

Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор

Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор - РИА Новости, 21.05.2025

Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор

Суд в Ставрополе приговорил к полутора годам ограничения свободы женщину, чьи собаки загрызли девятилетнюю девочку, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:39:00+03:00

2025-05-21T13:39:00+03:00

2025-05-21T14:32:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к полутора годам ограничения свободы женщину, чьи собаки загрызли девятилетнюю девочку, сообщила региональная прокуратура. "В суде установлено, что в феврале текущего года обвиняемая, являясь владелицей не менее девяти собак, зная об их агрессивном поведении, не обеспечила безопасное нахождение животных за пределами двора своего домовладения", — говорится в релизе. Бездействие женщины привело к тому, что шесть ее собак напали на девочку, которая погибла от полученных укусов.Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности.Уголовное дело судом рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. В законную силу приговор пока не вступил.Трагедия в Ставрополе произошла 23 февраля. Девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница содержала собак. Те были без присмотра и напали на ребенка. Сосед пытался отогнать собак выстрелами, но было уже поздно, спасти девочку не удалось.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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происшествия, жилье, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)