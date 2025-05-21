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Ставропольский губернатор поручил восстановить дом, поврежденный взрывом

Ставропольский губернатор поручил восстановить дом, поврежденный взрывом - РИА Новости, 21.05.2025

Ставропольский губернатор поручил восстановить дом, поврежденный взрывом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале поручил местным властям за две недели восстановить многоэтажку, где в среду... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:54:00+03:00

2025-05-21T11:54:00+03:00

2025-05-21T12:42:00+03:00

происшествия

ставропольский край

ставрополь

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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале поручил местным властям за две недели восстановить многоэтажку, где в среду произошел взрыв газа, и пострадали три человека."Поставил срок 2 недели на восстановление дома. Пострадали 5 квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены", - написал Владимиров.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. По данным МЧС, повреждения получили четыре квартиры и более 20 автомашин.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, ставрополь