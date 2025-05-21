Ставропольский губернатор поручил восстановить дом, поврежденный взрывом
Дом в Ставрополе, поврежденный взрывом газа, восстановят за две недели
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале поручил местным властям за две недели восстановить многоэтажку, где в среду произошел взрыв газа, и пострадали три человека.
"Поставил срок 2 недели на восстановление дома. Пострадали 5 квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены", - написал Владимиров.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. По данным МЧС, повреждения получили четыре квартиры и более 20 автомашин.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.