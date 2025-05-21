https://ria.ru/20250521/stavropol-2018212797.html
При взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе поврежден соседний дом
При взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе поврежден соседний дом - РИА Новости, 21.05.2025
При взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе поврежден соседний дом
После взрыва газа в многоэтажке в Ставрополе, в результате которого пострадали три человека, повреждения получил соседний жилой дом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:28:00+03:00
2025-05-21T11:28:00+03:00
2025-05-21T11:28:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. После взрыва газа в многоэтажке в Ставрополе, в результате которого пострадали три человека, повреждения получил соседний жилой дом, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "В результате взрыва повреждения получил и соседний жилой многоэтажный дом", - сказал собеседник агентства. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. По данным МЧС, повреждения получили четыре квартиры и более 20 автомашин. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018207872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе поврежден соседний дом
При взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе поврежден соседний жилой дом