https://ria.ru/20250521/stavropol-2018208471.html

В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции

В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции - РИА Новости, 21.05.2025

В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции

Несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило региональное РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:06:00+03:00

2025-05-21T11:06:00+03:00

2025-05-21T11:07:00+03:00

происшествия

жилье

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Также повреждены несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке", - сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Владимир Дудко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его словам, проводятся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится под контролем. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014975664.html

https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html

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происшествия, жилье, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)