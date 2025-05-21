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В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции - РИА Новости, 21.05.2025
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11:06 21.05.2025 (обновлено: 11:07 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/stavropol-2018208471.html
В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции
В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции - РИА Новости, 21.05.2025
В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции
Несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило региональное РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:06:00+03:00
2025-05-21T11:07:00+03:00
происшествия
жилье
ставрополь
россия
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Также повреждены несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке", - сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Владимир Дудко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его словам, проводятся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится под контролем. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014975664.html
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происшествия, жилье, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Ставрополе, где взорвался газ, повредились несущие конструкции

МЧС: несущие конструкции повредились при взрыве газа в доме в Ставрополе

© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Несущие конструкции повреждены в доме в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Также повреждены несущие конструкции, оконные проемы и дверные проемы на лестничной площадке", - сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Владимир Дудко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По его словам, проводятся аварийно-восстановительные работы, ситуация находится под контролем.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
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ПроисшествияЖильеСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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