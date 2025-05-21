https://ria.ru/20250521/stavropol-2018184075.html
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ставрополе
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ставрополе - РИА Новости, 21.05.2025
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ставрополе
Газовый котел, по предварительным данным, взорвался в квартире многоэтажки в Ставрополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:24:00+03:00
2025-05-21T09:24:00+03:00
2025-05-21T09:27:00+03:00
происшествия
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Газовый котел, по предварительным данным, взорвался в квартире многоэтажки в Ставрополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже многоэтажного дома произошел взрыв газового котла", - сказал собеседник агентства.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Дом отключен от коммуникаций, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018178793.html
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
2025-05-21T09:24
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ставрополе
Причиной взрыва в многоэтажке в Ставрополе мог стать взрыв газового котла