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США готовы к любому мирному соглашению по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
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23:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ssha-2018361586.html
США готовы к любому мирному соглашению по Украине, заявил Рубио
США готовы к любому мирному соглашению по Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
США готовы к любому мирному соглашению по Украине, заявил Рубио
США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня, заявил в среду РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:38:00+03:00
2025-05-21T23:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио. "Честно говоря, мы продолжаем верить … мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся", - сказал он на слушаниях в палате представителей конгресса США. В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/rubio-2018105444.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров
США готовы к любому мирному соглашению по Украине, заявил Рубио

Рубио: США открыты для любого мирного соглашения между Россией и Украиной

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Честно говоря, мы продолжаем верить … мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся", - сказал он на слушаниях в палате представителей конгресса США.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Конфликт на Украине невозможно решить военным путем, заявил Рубио
20 мая, 17:49
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня
20 мая, 20:01
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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