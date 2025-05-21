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Рубио признал, что США не способны влиять на политику Китая
Рубио признал, что США не способны влиять на политику Китая - РИА Новости, 21.05.2025
Рубио признал, что США не способны влиять на политику Китая
Государственный секретарь США Марко Рубио в среду признал, что американские власти не способны оказывать значительного влияния на политику Китая с учетом... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:24:00+03:00
2025-05-21T23:24:00+03:00
2025-05-21T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в среду признал, что американские власти не способны оказывать значительного влияния на политику Китая с учетом "сильного правительства" азиатского государства. "Очевидно, что в случае с Китаем мы обладаем очень малым влиянием на их внутреннюю политику", - сообщил он на слушаниях в палате представителей конгресса США. Рубио отметил, что Вашингтон имеет дело с "сильным правительством" КНР, одновременно выразив в связи с этим сожаление.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Рубио признал, что США не способны влиять на политику Китая
Рубио: США не способны оказывать значительного влияния на политику Китая