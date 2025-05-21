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США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
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17:42 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ssha-2018306861.html
США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио
США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио
США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:42:00+03:00
2025-05-21T17:42:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей. По его словам, любое действие правительства, "каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей". "Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио. Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.
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в мире, сша, марко рубио
В мире, США, Марко Рубио
США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио

Госсекретарь США Рубио: США больше не могут решать все мировые проблемы

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
По его словам, любое действие правительства, "каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей".
"Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио.
Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Рубио: конфликт на Украине отвлекает Запад от более серьезных угроз
20 мая, 18:10
 
В миреСШАМарко Рубио
 
 
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