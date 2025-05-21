https://ria.ru/20250521/ssha-2018306861.html

США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио

США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025

США больше не хотят решать мировые проблемы, заявил Рубио

США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:42:00+03:00

2025-05-21T17:42:00+03:00

2025-05-21T17:42:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США больше не могут "решать все мировые проблемы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей. По его словам, любое действие правительства, "каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей". "Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио. Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.

https://ria.ru/20250520/rubio-2018109543.html

сша

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2025

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в мире, сша, марко рубио