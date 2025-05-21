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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - РИА Новости, 21.05.2025
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15:58 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ssha-2018281307.html
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - РИА Новости, 21.05.2025
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:58:00+03:00
2025-05-21T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг". "Совместная команда военнослужащих Командования глобального удара ВВС США 21 мая в 00.01 по тихоокеанскому времени (10.01 мск) осуществила пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в сообщении командования. Боеголовка ракеты преодолела около 4,2 тысячи миль (примерно 6,76 тысячи километров) и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где располагается испытательный полигон ПВО имени Рейгана. Данные, собранные в ходе испытания, будут использованы для оценки текущих и будущих возможностей американских стратегических сил. Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно - на сегодняшний день таких запусков уже было более 300. В перспективе ракеты Minuteman III будут заменены на новую систему Sentinel, но до этого момента ВВС США намерены поддерживать их боеготовность в полном объёме. В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля 2024 года в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
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сша, министерство обороны сша
США, Министерство обороны США
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели плановый испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

© Фото : U.S. Space Force / Kadielle ShawТестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : U.S. Space Force / Kadielle Shaw
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соединённые Штаты в среду снова провели плановый испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг".
"Совместная команда военнослужащих Командования глобального удара ВВС США 21 мая в 00.01 по тихоокеанскому времени (10.01 мск) осуществила пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в сообщении командования.
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Elora J. McCutcheonТестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Elora J. McCutcheon
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Боеголовка ракеты преодолела около 4,2 тысячи миль (примерно 6,76 тысячи километров) и достигла атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова, где располагается испытательный полигон ПВО имени Рейгана. Данные, собранные в ходе испытания, будут использованы для оценки текущих и будущих возможностей американских стратегических сил.
Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно - на сегодняшний день таких запусков уже было более 300.
В перспективе ракеты Minuteman III будут заменены на новую систему Sentinel, но до этого момента ВВС США намерены поддерживать их боеготовность в полном объёме.
В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля 2024 года в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.
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