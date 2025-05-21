Рейтинг@Mail.ru
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ssha-2018268637.html
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника - РИА Новости, 21.05.2025
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника
Вашингтон через посредника ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе, американскую сторону представляет гражданин США палестинского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:19:00+03:00
2025-05-21T15:19:00+03:00
в мире
сша
доха
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон через посредника ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе, американскую сторону представляет гражданин США палестинского происхождения Бишара Бахбах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "США на этой неделе вели переговоры с ХАМАС через американского посредника в Дохе... Со стороны США переговоры возглавлял Бишара Бахбах, американец палестинского происхождения", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает CNN, Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года. По данным источника телеканала, Бахбах участвовал в переговорах от имени администрации Трампа, также он ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа. Движение ХАМАС после освобождения Идана Александра 12 мая заявляло, что отпустило пленника в знак доброй воли по отношению к Вашингтону. Освобожденного заложника прилетел встречать спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Вскоре после этого, по сообщениям египетских СМИ, руководство ХАМАС и Уиткофф провели встречу в Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению заложников. Власти Израиля со своей стороны выразили благодарность Трампу за освобождение Идана Александра, но заявили, что это также стало возможным благодаря нарастающему военному давлению израильской армии на ХАМАС в секторе Газа. По израильским официальным данным, ХАМАС продолжает удерживать 58 израильских заложников, большинство из которых считаются погибшими. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html
https://ria.ru/20250518/khamas-2017645124.html
сша
доха
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, доха, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Доха, Израиль, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника

CNN: США через посредника ведут переговоры с ХАМАС в Дохе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон через посредника ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе, американскую сторону представляет гражданин США палестинского происхождения Бишара Бахбах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"США на этой неделе вели переговоры с ХАМАС через американского посредника в Дохе... Со стороны США переговоры возглавлял Бишара Бахбах, американец палестинского происхождения", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе
18 мая, 22:05
Как отмечает CNN, Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года.
По данным источника телеканала, Бахбах участвовал в переговорах от имени администрации Трампа, также он ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа.
Движение ХАМАС после освобождения Идана Александра 12 мая заявляло, что отпустило пленника в знак доброй воли по отношению к Вашингтону. Освобожденного заложника прилетел встречать спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Вскоре после этого, по сообщениям египетских СМИ, руководство ХАМАС и Уиткофф провели встречу в Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению заложников.
Власти Израиля со своей стороны выразили благодарность Трампу за освобождение Идана Александра, но заявили, что это также стало возможным благодаря нарастающему военному давлению израильской армии на ХАМАС в секторе Газа. По израильским официальным данным, ХАМАС продолжает удерживать 58 израильских заложников, большинство из которых считаются погибшими.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией
18 мая, 05:49
 
В миреСШАДохаИзраильДональд ТрампСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала