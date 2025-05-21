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CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника

CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника - РИА Новости, 21.05.2025

CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника

Вашингтон через посредника ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе, американскую сторону представляет гражданин США палестинского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:19:00+03:00

2025-05-21T15:19:00+03:00

2025-05-21T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон через посредника ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС в столице Катара Дохе, американскую сторону представляет гражданин США палестинского происхождения Бишара Бахбах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "США на этой неделе вели переговоры с ХАМАС через американского посредника в Дохе... Со стороны США переговоры возглавлял Бишара Бахбах, американец палестинского происхождения", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает CNN, Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года. По данным источника телеканала, Бахбах участвовал в переговорах от имени администрации Трампа, также он ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа. Движение ХАМАС после освобождения Идана Александра 12 мая заявляло, что отпустило пленника в знак доброй воли по отношению к Вашингтону. Освобожденного заложника прилетел встречать спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Вскоре после этого, по сообщениям египетских СМИ, руководство ХАМАС и Уиткофф провели встречу в Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению заложников. Власти Израиля со своей стороны выразили благодарность Трампу за освобождение Идана Александра, но заявили, что это также стало возможным благодаря нарастающему военному давлению израильской армии на ХАМАС в секторе Газа. По израильским официальным данным, ХАМАС продолжает удерживать 58 израильских заложников, большинство из которых считаются погибшими. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html

https://ria.ru/20250518/khamas-2017645124.html

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в мире, сша, доха, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас