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Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным делом США планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО)... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:54:00+03:00
2025-05-21T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным делом США планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к разработке США "Золотого купола".
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
Песков назвал суверенным делом планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"