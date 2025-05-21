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В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе - РИА Новости, 21.05.2025
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05:05 21.05.2025 (обновлено: 05:43 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ssha-2018161618.html
В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе
В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе - РИА Новости, 21.05.2025
В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе
Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:05:00+03:00
2025-05-21T05:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. "В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите", - заявил Зальцман на слушаниях в комитете сената. По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того Россия, как заявил генерал, "выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите". КНР продемонстрировала возможность "захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты", добавил генерал. "Все эти возможности могут быть использованы против спутников", - сказал он. На вопрос сенатора о том, считает ли командующий, что у РФ и КНР есть оружие в космосе, генерал ответил утвердительно. Ранее глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в околоземном пространстве. В марте Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях. Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html
https://ria.ru/20241101/amerika-1981286779.html
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космос - риа наука, россия, китай, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, США
В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе

Генерал Зальцман: Россия разместила кинетическое оружие в космосе

© Фото : benzoixКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : benzoix
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел.
"В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите", - заявил Зальцман на слушаниях в комитете сената.
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По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того Россия, как заявил генерал, "выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите".
КНР продемонстрировала возможность "захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты", добавил генерал. "Все эти возможности могут быть использованы против спутников", - сказал он.
На вопрос сенатора о том, считает ли командующий, что у РФ и КНР есть оружие в космосе, генерал ответил утвердительно.
Ранее глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в околоземном пространстве.
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В марте Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях.
Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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