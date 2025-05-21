В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе
Генерал Зальцман: Россия разместила кинетическое оружие в космосе
Космос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел.
"В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите", - заявил Зальцман на слушаниях в комитете сената.
По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того Россия, как заявил генерал, "выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите".
КНР продемонстрировала возможность "захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты", добавил генерал. "Все эти возможности могут быть использованы против спутников", - сказал он.
На вопрос сенатора о том, считает ли командующий, что у РФ и КНР есть оружие в космосе, генерал ответил утвердительно.
Ранее глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в околоземном пространстве.
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В марте Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях.
Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.