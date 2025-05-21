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В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе

В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе - РИА Новости, 21.05.2025

В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе

Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:05:00+03:00

2025-05-21T05:05:00+03:00

2025-05-21T05:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. "В последние годы мы наблюдали, как, в частности, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите", - заявил Зальцман на слушаниях в комитете сената. По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того Россия, как заявил генерал, "выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите". КНР продемонстрировала возможность "захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты", добавил генерал. "Все эти возможности могут быть использованы против спутников", - сказал он. На вопрос сенатора о том, считает ли командующий, что у РФ и КНР есть оружие в космосе, генерал ответил утвердительно. Ранее глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в околоземном пространстве. В марте Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях. Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006338857.html

https://ria.ru/20241101/amerika-1981286779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, китай, сша