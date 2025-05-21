https://ria.ru/20250521/ssha-2018153951.html
Шериф округа в Луизиане запросила деньги на тюрьмы после массового побега
Шериф округа в Луизиане запросила деньги на тюрьмы после массового побега - РИА Новости, 21.05.2025
Шериф округа в Луизиане запросила деньги на тюрьмы после массового побега
Шериф округа в Новом Орлеане, где недавно произошел массовый побег заключенных, Сьюзан Хатсон требует срочного выделения 13 миллионов долларов на улучшение... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:27:00+03:00
2025-05-21T02:27:00+03:00
2025-05-21T02:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Шериф округа в Новом Орлеане, где недавно произошел массовый побег заключенных, Сьюзан Хатсон требует срочного выделения 13 миллионов долларов на улучшение тюремной инфраструктуры. "Мы выявили более 13 миллионов долларов в неотложных потребностях в инфраструктуре и безопасности... Речь идет не только о преодолении текущего кризиса, но и о предотвращении будущих. Это защита наших сотрудников, защита населения и восстановление доверия к системе правосудия, которая должна работать для всех", - говорится в заявлении шерифа округа Пэриш в Луизиане, поступившем в распоряжение РИА Новости. Шериф взяла на себя ответственность за побег заключенных, однако подчеркнула, что в работе учреждения уже давно фиксировались проблемы, которые правительство игнорировало: устаревшая система видеонаблюдения, устаревшая инфраструктура и острая нехватка персонала. 16 мая 11 заключенных, обвиняемых в серьезных преступлениях, совершили побег из изолятора в Новом Орлеане. В поисках беглецов задействована Секретная служба. Проверяется причастность трех сотрудников центра досудебного содержания к организации побега. Четверо беглецов уже доставлены в тюрьму строгого режима, одного задержали, а шесть остаются на свободе.
https://ria.ru/20230629/tyurma-1881018743.html
https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новый орлеан, луизиана
В мире, Новый Орлеан, Луизиана
Шериф округа в Луизиане запросила деньги на тюрьмы после массового побега
Шериф округа в Луизиане запросила 13 миллионов долларов на улучшение тюрьмы
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Шериф округа в Новом Орлеане, где недавно произошел массовый побег заключенных, Сьюзан Хатсон требует срочного выделения 13 миллионов долларов на улучшение тюремной инфраструктуры.
"Мы выявили более 13 миллионов долларов в неотложных потребностях в инфраструктуре и безопасности... Речь идет не только о преодолении текущего кризиса, но и о предотвращении будущих. Это защита наших сотрудников, защита населения и восстановление доверия к системе правосудия, которая должна работать для всех", - говорится в заявлении шерифа округа Пэриш в Луизиане, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Шериф взяла на себя ответственность за побег заключенных, однако подчеркнула, что в работе учреждения уже давно фиксировались проблемы, которые правительство игнорировало: устаревшая система видеонаблюдения, устаревшая инфраструктура и острая нехватка персонала.
16 мая 11 заключенных, обвиняемых в серьезных преступлениях, совершили побег из изолятора в Новом Орлеане
. В поисках беглецов задействована Секретная служба. Проверяется причастность трех сотрудников центра досудебного содержания к организации побега. Четверо беглецов уже доставлены в тюрьму строгого режима, одного задержали, а шесть остаются на свободе.