США усилили сбор разведданных для помощи Израилю, сообщили СМИ
CNN: США усилили сбор разведданных для помощи Израилю в случае атаки на Иран
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США усилил сбор разведданных для помощи Израилю в случае, если он примет решение атаковать иранские ядерные объекты, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"США активизировали сбор разведданных, чтобы быть готовыми помочь, если лидеры Израиля решат нанести удары", - отмечает телеканал.
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28 апреля, 11:14
Иран в минувшем году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль. Первая атака произошла 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть Хасана Насруллы, генсека движения "Хезболлах", которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.