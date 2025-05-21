https://ria.ru/20250521/ssha-2018030196.html

"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног

"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног - РИА Новости, 21.05.2025

"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног

Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного статуса. Удар не только по репутации — инвесторы всего мира получили четкий сигнал о том, что об исключительной платежеспособности первой экономики мира речи уже не идет.Кризис доверияМеждународное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1, потому что аналитики указали на риски в связи с ростом госдолга и дефицита бюджета."Белый дом и конгресс не смогли договориться о мерах, способных переломить опасные тенденции", — пояснили в агентстве.По прогнозам, госдолг к 2035-му достигнет 134% ВВП. Сейчас — 122%, или 36,8 триллиона долларов.Суверенный кредитный рейтинг — это показатель возможностей государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически — гарантия от дефолта.Moody's — последнее из агентств "большой" тройки, понизивших рейтинг США. В S&P сделали это еще в 2011-м, в Fitch — в августе 2023-го. Причины те же: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита заимствований, дефицит бюджета, угроза рецессии.После снижения рейтинга инвесторы начали распродажу американских активов на фоне понижения кредитного рейтинга США и опасений по поводу роста госдолга, пишет New York Times. Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5%, а ослабление доллара свидетельствует о кризисе доверия к экономике США.Решение Moody's переключило внимание инвесторов на дефицит и фискальные проблемы Америки, особенно на фоне растущих сомнений в том, что тарифы Трампа станут тем источником доходов, который он давно обещал, отмечает издание.Структурные проблемыЭксперты считают, что Вашингтон не сможет сократить долги и сбалансировать бюджет из-за структурных дисбалансов."Расходы на социальные программы — Medicare, Social Security, а также оборону и обслуживание долга растут быстрее доходов. Налоговая система не генерирует достаточных поступлений из-за лоббирования льгот для корпораций и промышленных групп. Политическая система еще больше усложняет проблему: демократы и республиканцы десятилетиями спорят о приоритетах (сокращать расходы или повышать налоги), блокируя друг друга. Проще обещать льготы избирателям, чем заниматься госдолгом", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Торговые войныЭкономическая политика администрации Трампа лишь усугубляет ситуацию и едва ли посодействует госфинансам, подчеркивают специалисты. Повышение пошлин на импорт из большинства стран мира точно не сократит торговый дефицит США, но наверняка "приведет к тому, что американцы станут беднее, и создаст экономические трудности другим государствам", пишет известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."В долгосрочной перспективе протекционизм вредит: ответные меры партнеров снижают экспорт, компании несут потери из-за удорожания импортных компонентов, что замедляет экономику и сокращает налоговую базу. Кроме того, торговые войны усиливают инфляционное давление — это вынуждает ФРС дольше удерживать высокие ставки, увеличивая стоимость обслуживания долга. Таким образом, пошлины могут косвенно способствовать росту дефицита, особенно если их применение станет массовым", — уточняет Антонов.Пострадают сельское хозяйство и промышленность, налоговые поступления уменьшатся, инфляция ускорится, добавляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Замкнутый кругКредитный рейтинг — это репутация. Снижение рейтинга — сигнал: "Осторожно, человек (или страна) живет не по средствам", указывает Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.Пока особых последствий не предвидится. Казначейские облигации остаются ключевым активом для глобальной финансовой системы, доллар — по-прежнему резервная валюта. Но недооценивать серьезность положения тоже не стоит."Нанесен сильный удар по статусу США как безрискового заемщика. Инвесторы потребуют премию за повышенный кредитный риск", — отмечает Антонов.Это станет неизбежным, если долг превысит 150% ВВП.А обслуживание финансовых обязательств и без того дырявит американский бюджет. Выплаты в этом финансовом году составляют уже 433 миллиарда долларов, рост — 41%. За последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона. И снижение рейтинга тут совсем не кстати.

https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html

https://ria.ru/20250326/ssha-2007170910.html

https://ria.ru/20250516/udobreniya-2017183515.html

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