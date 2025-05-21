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"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног - РИА Новости, 21.05.2025
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08:00 21.05.2025 (обновлено: 15:21 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ssha-2018030196.html
"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног
"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног - РИА Новости, 21.05.2025
"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног
Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:00:00+03:00
2025-05-21T15:21:00+03:00
экономика
сша
китай
госдолг сша
ситуация с госдолгом сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного статуса. Удар не только по репутации — инвесторы всего мира получили четкий сигнал о том, что об исключительной платежеспособности первой экономики мира речи уже не идет.Кризис доверияМеждународное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1, потому что аналитики указали на риски в связи с ростом госдолга и дефицита бюджета."Белый дом и конгресс не смогли договориться о мерах, способных переломить опасные тенденции", — пояснили в агентстве.По прогнозам, госдолг к 2035-му достигнет 134% ВВП. Сейчас — 122%, или 36,8 триллиона долларов.Суверенный кредитный рейтинг — это показатель возможностей государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически — гарантия от дефолта.Moody's — последнее из агентств "большой" тройки, понизивших рейтинг США. В S&amp;P сделали это еще в 2011-м, в Fitch — в августе 2023-го. Причины те же: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита заимствований, дефицит бюджета, угроза рецессии.После снижения рейтинга инвесторы начали распродажу американских активов на фоне понижения кредитного рейтинга США и опасений по поводу роста госдолга, пишет New York Times. Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5%, а ослабление доллара свидетельствует о кризисе доверия к экономике США.Решение Moody's переключило внимание инвесторов на дефицит и фискальные проблемы Америки, особенно на фоне растущих сомнений в том, что тарифы Трампа станут тем источником доходов, который он давно обещал, отмечает издание.Структурные проблемыЭксперты считают, что Вашингтон не сможет сократить долги и сбалансировать бюджет из-за структурных дисбалансов."Расходы на социальные программы — Medicare, Social Security, а также оборону и обслуживание долга растут быстрее доходов. Налоговая система не генерирует достаточных поступлений из-за лоббирования льгот для корпораций и промышленных групп. Политическая система еще больше усложняет проблему: демократы и республиканцы десятилетиями спорят о приоритетах (сокращать расходы или повышать налоги), блокируя друг друга. Проще обещать льготы избирателям, чем заниматься госдолгом", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Торговые войныЭкономическая политика администрации Трампа лишь усугубляет ситуацию и едва ли посодействует госфинансам, подчеркивают специалисты. Повышение пошлин на импорт из большинства стран мира точно не сократит торговый дефицит США, но наверняка "приведет к тому, что американцы станут беднее, и создаст экономические трудности другим государствам", пишет известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."В долгосрочной перспективе протекционизм вредит: ответные меры партнеров снижают экспорт, компании несут потери из-за удорожания импортных компонентов, что замедляет экономику и сокращает налоговую базу. Кроме того, торговые войны усиливают инфляционное давление — это вынуждает ФРС дольше удерживать высокие ставки, увеличивая стоимость обслуживания долга. Таким образом, пошлины могут косвенно способствовать росту дефицита, особенно если их применение станет массовым", — уточняет Антонов.Пострадают сельское хозяйство и промышленность, налоговые поступления уменьшатся, инфляция ускорится, добавляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Замкнутый кругКредитный рейтинг — это репутация. Снижение рейтинга — сигнал: "Осторожно, человек (или страна) живет не по средствам", указывает Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.Пока особых последствий не предвидится. Казначейские облигации остаются ключевым активом для глобальной финансовой системы, доллар — по-прежнему резервная валюта. Но недооценивать серьезность положения тоже не стоит."Нанесен сильный удар по статусу США как безрискового заемщика. Инвесторы потребуют премию за повышенный кредитный риск", — отмечает Антонов.Это станет неизбежным, если долг превысит 150% ВВП.А обслуживание финансовых обязательств и без того дырявит американский бюджет. Выплаты в этом финансовом году составляют уже 433 миллиарда долларов, рост — 41%. За последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона. И снижение рейтинга тут совсем не кстати.
https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html
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экономика, сша, китай, госдолг сша, ситуация с госдолгом сша
Экономика, США, Китай, госдолг США, Ситуация с госдолгом США
"Могут не рассчитаться": у США выбили почву из-под ног

Экономист Антонов: США утратили статус надежного заемщика

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного статуса. Удар не только по репутации — инвесторы всего мира получили четкий сигнал о том, что об исключительной платежеспособности первой экономики мира речи уже не идет.

Кризис доверия

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1, потому что аналитики указали на риски в связи с ростом госдолга и дефицита бюджета.
"Белый дом и конгресс не смогли договориться о мерах, способных переломить опасные тенденции", — пояснили в агентстве.
По прогнозам, госдолг к 2035-му достигнет 134% ВВП. Сейчас — 122%, или 36,8 триллиона долларов.
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Суверенный кредитный рейтинг — это показатель возможностей государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически — гарантия от дефолта.
Moody's — последнее из агентств "большой" тройки, понизивших рейтинг США. В S&P сделали это еще в 2011-м, в Fitch — в августе 2023-го. Причины те же: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита заимствований, дефицит бюджета, угроза рецессии.
После снижения рейтинга инвесторы начали распродажу американских активов на фоне понижения кредитного рейтинга США и опасений по поводу роста госдолга, пишет New York Times. Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5%, а ослабление доллара свидетельствует о кризисе доверия к экономике США.
Решение Moody's переключило внимание инвесторов на дефицит и фискальные проблемы Америки, особенно на фоне растущих сомнений в том, что тарифы Трампа станут тем источником доходов, который он давно обещал, отмечает издание.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США

Структурные проблемы

Эксперты считают, что Вашингтон не сможет сократить долги и сбалансировать бюджет из-за структурных дисбалансов.
"Расходы на социальные программы — Medicare, Social Security, а также оборону и обслуживание долга растут быстрее доходов. Налоговая система не генерирует достаточных поступлений из-за лоббирования льгот для корпораций и промышленных групп. Политическая система еще больше усложняет проблему: демократы и республиканцы десятилетиями спорят о приоритетах (сокращать расходы или повышать налоги), блокируя друг друга. Проще обещать льготы избирателям, чем заниматься госдолгом", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
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Торговые войны

Экономическая политика администрации Трампа лишь усугубляет ситуацию и едва ли посодействует госфинансам, подчеркивают специалисты. Повышение пошлин на импорт из большинства стран мира точно не сократит торговый дефицит США, но наверняка "приведет к тому, что американцы станут беднее, и создаст экономические трудности другим государствам", пишет известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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"В долгосрочной перспективе протекционизм вредит: ответные меры партнеров снижают экспорт, компании несут потери из-за удорожания импортных компонентов, что замедляет экономику и сокращает налоговую базу. Кроме того, торговые войны усиливают инфляционное давление — это вынуждает ФРС дольше удерживать высокие ставки, увеличивая стоимость обслуживания долга. Таким образом, пошлины могут косвенно способствовать росту дефицита, особенно если их применение станет массовым", — уточняет Антонов.
Пострадают сельское хозяйство и промышленность, налоговые поступления уменьшатся, инфляция ускорится, добавляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая

Замкнутый круг

Кредитный рейтинг — это репутация. Снижение рейтинга — сигнал: "Осторожно, человек (или страна) живет не по средствам", указывает Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам.
Пока особых последствий не предвидится. Казначейские облигации остаются ключевым активом для глобальной финансовой системы, доллар — по-прежнему резервная валюта. Но недооценивать серьезность положения тоже не стоит.
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16 мая, 08:00
"Нанесен сильный удар по статусу США как безрискового заемщика. Инвесторы потребуют премию за повышенный кредитный риск", — отмечает Антонов.
Это станет неизбежным, если долг превысит 150% ВВП.
А обслуживание финансовых обязательств и без того дырявит американский бюджет. Выплаты в этом финансовом году составляют уже 433 миллиарда долларов, рост — 41%. За последние 12 месяцев — рекордные 1,17 триллиона. И снижение рейтинга тут совсем не кстати.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
 
ЭкономикаСШАКитайгосдолг СШАСитуация с госдолгом США
 
 
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