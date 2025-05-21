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ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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12:14 21.05.2025 (обновлено: 12:15 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018225162.html
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:14:00+03:00
2025-05-21T12:15:00+03:00
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

ВС РФ поразили лагерь подготовки ВСУ и пункты временной дислокации наемников

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
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