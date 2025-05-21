https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018225162.html

ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:14:00+03:00

2025-05-21T12:14:00+03:00

2025-05-21T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность