ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
ВС РФ поразили лагерь подготовки ВСУ и пункты временной дислокации наемников
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, военному аэродрому, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18