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ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.05.2025

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:11:00+03:00

2025-05-21T12:11:00+03:00

2025-05-21T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Павловка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области."Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , запорожская область