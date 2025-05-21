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ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:11:00+03:00
2025-05-21T12:11:00+03:00
2025-05-21T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Павловка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области."Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Запорожская область
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр" до 50 боевиков за сутки
МО: ВСУ потеряли в зоне действий "Днепра" станцию РЭБ и до 50 боевиков за сутки