https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018197717.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:16:00+03:00
2025-05-21T15:16:00+03:00
2025-05-21T15:16:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон. Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также лагерь подготовки украинских вооруженных формирований, объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО сбили 236 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 58 043 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 441 танк и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 25 115 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 747 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 мая 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также лагерь подготовки украинских вооруженных формирований, объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО сбили 236 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 58 043 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 441 танк и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 25 115 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 35 747 единиц автомобильной техники.