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Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе - РИА Новости, 21.05.2025
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06:57 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018168048.html
Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе
Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе - РИА Новости, 21.05.2025
Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе
Порядка полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населенных пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:57:00+03:00
2025-05-21T06:57:00+03:00
в мире
харьковская область
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населенных пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев. "Произвести полный подсчет того населения, которое там находится, конечно сейчас невозможно. Оперативная обстановка нам этого сделать не позволяет. Там постоянно боевые действия... Ну примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятиста человек", - сообщил Ганчев. Собеседник агентства уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения. "По мере их освобождения мы можем уже видеть, действительно ли там эти люди находятся, потому что украинские власти неоднократно объявляли о принудительной эвакуации", - пояснил Ганчев.
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев
Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе

Ганчев: около 500 мирных жителей могут оставаться на линии фронта под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населенных пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев.
"Произвести полный подсчет того населения, которое там находится, конечно сейчас невозможно. Оперативная обстановка нам этого сделать не позволяет. Там постоянно боевые действия... Ну примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятиста человек", - сообщил Ганчев.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Ганчев рассказал о ситуации под Купянском
Вчера, 05:39
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения.
"По мере их освобождения мы можем уже видеть, действительно ли там эти люди находятся, потому что украинские власти неоднократно объявляли о принудительной эвакуации", - пояснил Ганчев.
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