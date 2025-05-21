https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018168048.html

Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе

Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе - РИА Новости, 21.05.2025

Около полутысячи мирных жителей могут оставаться в Купянском районе

Порядка полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населенных пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:57:00+03:00

2025-05-21T06:57:00+03:00

2025-05-21T06:57:00+03:00

в мире

харьковская область

виталий ганчев

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Порядка полутысячи мирных жителей могут оставаться непосредственно на линии фронта в населенных пунктах Купянского района, за которые идут бои в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации области Виталий Ганчев. "Произвести полный подсчет того населения, которое там находится, конечно сейчас невозможно. Оперативная обстановка нам этого сделать не позволяет. Там постоянно боевые действия... Ну примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятиста человек", - сообщил Ганчев. Собеседник агентства уточнил, что речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения. "По мере их освобождения мы можем уже видеть, действительно ли там эти люди находятся, потому что украинские власти неоднократно объявляли о принудительной эвакуации", - пояснил Ганчев.

https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, виталий ганчев