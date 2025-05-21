https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018166102.html

Украинские боевики под видом соцопроса выявляли сторонников России

Украинские боевики под видом соцопроса выявляли сторонников России - РИА Новости, 21.05.2025

Украинские боевики под видом соцопроса выявляли сторонников России

В населенном пункте Новотроицкое (ДНР) украинские боевики под видом соцопроса выявляли мирных, которые ждали русскую армию, после чего их убили, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:21:00+03:00

2025-05-21T06:21:00+03:00

2025-05-21T06:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 мая – РИА Новости. В населенном пункте Новотроицкое (ДНР) украинские боевики под видом соцопроса выявляли мирных, которые ждали русскую армию, после чего их убили, сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Механик". "В том же самом Новотроицком, под Красноармейском, перед уходом хохлов (ВСУ – ред.) с Новотроицкого, местные рассказали, что ходили малолетки и девки, и пацаны по домам, вели беседу. Кто как относится, почему не уезжают, вели просто социальный какой-то опрос, так и представлялись. А когда выводили людей на разговоры, потому что местные зачастую остаются ждать прихода нашей армии, короче, вытягивают эту информацию. А потом уже приезжают люди (боевики ВСУ – ред.) и убивают. Знаю от местных жителей", – сообщил "Механик". По словам бойца, парни и девушки, проводившие данный опрос, одеты были по-разному, кто-то был в военной форме, а кто-то в гражданской одежде.

https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия