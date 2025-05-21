https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html

Ганчев рассказал о ситуации под Купянском

Ганчев рассказал о ситуации под Купянском - РИА Новости, 21.05.2025

Ганчев рассказал о ситуации под Купянском

ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:39:00+03:00

2025-05-21T05:39:00+03:00

2025-05-21T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем", - рассказал Ганчев. По мнению Ганчева, огневой контроль над логистическими путями ВСУ на данном участке является стратегическим преимуществом на поле боя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность