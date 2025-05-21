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Ганчев рассказал о ситуации под Купянском - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018164215.html
Ганчев рассказал о ситуации под Купянском
Ганчев рассказал о ситуации под Купянском - РИА Новости, 21.05.2025
Ганчев рассказал о ситуации под Купянском
ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:39:00+03:00
2025-05-21T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем", - рассказал Ганчев. По мнению Ганчева, огневой контроль над логистическими путями ВСУ на данном участке является стратегическим преимуществом на поле боя.
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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал о ситуации под Купянском

Ганчев: ВС России держат под контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем", - рассказал Ганчев.
По мнению Ганчева, огневой контроль над логистическими путями ВСУ на данном участке является стратегическим преимуществом на поле боя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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