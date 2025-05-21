https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162797.html
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2025
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:18:00+03:00
2025-05-21T05:18:00+03:00
2025-05-21T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335454_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_a9643880c043f33262bbeb20d447d5b1.jpg
ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "При плановом облёте правобережья Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражеские лодки. В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных снарядов лодки уничтожены с последующим возгоранием", - заявили в оборонном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Расчёты БПЛА 18 армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают украинские пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав противника.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335454_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6bae5df873755804fbd7c2101581a4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Расчеты БПЛА группы Днепр уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области