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Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2025
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05:18 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162797.html
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2025
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:18:00+03:00
2025-05-21T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "При плановом облёте правобережья Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражеские лодки. В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных снарядов лодки уничтожены с последующим возгоранием", - заявили в оборонном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Расчёты БПЛА 18 армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают украинские пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав противника.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

Расчеты БПЛА группы Днепр уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"При плановом облёте правобережья Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражеские лодки. В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных снарядов лодки уничтожены с последующим возгоранием", - заявили в оборонном ведомстве.
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"Самый страшный выбор". На Украине сделали пугающее признание
20 мая, 14:59
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
Расчёты БПЛА 18 армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают украинские пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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