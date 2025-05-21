https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162797.html

Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 21.05.2025

Российские БПЛА уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:18:00+03:00

2025-05-21T05:18:00+03:00

2025-05-21T05:18:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 21 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "При плановом облёте правобережья Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражеские лодки. В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных снарядов лодки уничтожены с последующим возгоранием", - заявили в оборонном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Расчёты БПЛА 18 армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают украинские пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав противника.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)