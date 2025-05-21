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Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162637.html
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ
Экипаж самолета ВКС Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг",... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:16:00+03:00
2025-05-21T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж самолета ВКС Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ

© РИА Новости / Майя Машатина | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Майя Машатина
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж самолета ВКС Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34Безопасность
 
 
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