https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162637.html

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ

Экипаж самолета ВКС Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг",... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:16:00+03:00

2025-05-21T05:16:00+03:00

2025-05-21T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экипаж самолета ВКС Су-34 нанес удар планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, безопасность