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Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162183.html
Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР
Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР - РИА Новости, 21.05.2025
Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:12:00+03:00
2025-05-21T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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безопасность
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры объективного контроля. "Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Особенностью операции стало применение специальных антидроновых костюмов, сделавших штурмовые группы практически невидимыми для тепловизоров противника в ночных условиях", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что несмотря на постоянные атаки вражеских беспилотников, штурмовики успешно продвигались вперёд, используя для укрытия подвалы и окопы. В экстремальных условиях бойцы демонстрировали не только боевое мастерство, но и находчивость. Многие группы противника были застигнуты врасплох, что привело к их беспорядочному отступлению.
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР

Российские военные группы Центр рассказали об освобождении Новоалександровки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Снайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры объективного контроля.
"Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Особенностью операции стало применение специальных антидроновых костюмов, сделавших штурмовые группы практически невидимыми для тепловизоров противника в ночных условиях", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что несмотря на постоянные атаки вражеских беспилотников, штурмовики успешно продвигались вперёд, используя для укрытия подвалы и окопы. В экстремальных условиях бойцы демонстрировали не только боевое мастерство, но и находчивость. Многие группы противника были застигнуты врасплох, что привело к их беспорядочному отступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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