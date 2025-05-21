https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018162183.html

Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР - РИА Новости, 21.05.2025

Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:12:00+03:00

2025-05-21T05:12:00+03:00

2025-05-21T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры объективного контроля. "Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Особенностью операции стало применение специальных антидроновых костюмов, сделавших штурмовые группы практически невидимыми для тепловизоров противника в ночных условиях", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что несмотря на постоянные атаки вражеских беспилотников, штурмовики успешно продвигались вперёд, используя для укрытия подвалы и окопы. В экстремальных условиях бойцы демонстрировали не только боевое мастерство, но и находчивость. Многие группы противника были застигнуты врасплох, что привело к их беспорядочному отступлению.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность