Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР
Российские военные группы Центр рассказали об освобождении Новоалександровки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка ДНР с помощью антидроновых костюмов и показали кадры объективного контроля.
"Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Особенностью операции стало применение специальных антидроновых костюмов, сделавших штурмовые группы практически невидимыми для тепловизоров противника в ночных условиях", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что несмотря на постоянные атаки вражеских беспилотников, штурмовики успешно продвигались вперёд, используя для укрытия подвалы и окопы. В экстремальных условиях бойцы демонстрировали не только боевое мастерство, но и находчивость. Многие группы противника были застигнуты врасплох, что привело к их беспорядочному отступлению.
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