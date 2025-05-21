https://ria.ru/20250521/solntsev-2018301565.html

Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая

Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая - РИА Новости, 21.05.2025

Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая

Оренбургская область заключила четыре рамочных соглашения с китайскими провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:27:00+03:00

2025-05-21T17:27:00+03:00

2025-05-21T17:27:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оренбургская область

китай

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Оренбургская область заключила четыре рамочных соглашения с китайскими провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Врио главы региона принял участие в V заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". Он обсудил основные темы двустороннего взаимодействия с коллегами из Поволжского федерального округа и Китая. "Оренбуржье реализует ряд совместных с Китаем проектов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. На уровне субъекта с провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы подписаны четыре рамочных соглашения", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио губернатора региона отметил, что в 2024 году из Оренбургской области экспортировали в основном минеральную продукцию – это 49,6% от всего регионального экспорта в Китай. 31,5% регионального импорта из КНР составила продукция машиностроительного комплекса. Также регион реализует с Китаем совместные образовательные программы, проводятся научные исследования. Cтуденты участвуют в ежегодных российско-китайских молодежных форумах, в их числе – оренбургский "Евразия Глобал". "Безусловно, продолжим наше разностороннее партнерство. Работа в формате "Волга-Янцзы" еще раз подтверждает заинтересованность обеих сторон в укреплении российско-китайских связей", – написал Солнцев.

https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html

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оренбургская область

китай

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евгений солнцев, оренбургская область, китай