https://ria.ru/20250521/solntsev-2018301565.html
Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая
Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая - РИА Новости, 21.05.2025
Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая
Оренбургская область заключила четыре рамочных соглашения с китайскими провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:27:00+03:00
2025-05-21T17:27:00+03:00
2025-05-21T17:27:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04d996a126ff386dc2211eee47940d7.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Оренбургская область заключила четыре рамочных соглашения с китайскими провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Врио главы региона принял участие в V заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". Он обсудил основные темы двустороннего взаимодействия с коллегами из Поволжского федерального округа и Китая. "Оренбуржье реализует ряд совместных с Китаем проектов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. На уровне субъекта с провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы подписаны четыре рамочных соглашения", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио губернатора региона отметил, что в 2024 году из Оренбургской области экспортировали в основном минеральную продукцию – это 49,6% от всего регионального экспорта в Китай. 31,5% регионального импорта из КНР составила продукция машиностроительного комплекса. Также регион реализует с Китаем совместные образовательные программы, проводятся научные исследования. Cтуденты участвуют в ежегодных российско-китайских молодежных форумах, в их числе – оренбургский "Евразия Глобал". "Безусловно, продолжим наше разностороннее партнерство. Работа в формате "Волга-Янцзы" еще раз подтверждает заинтересованность обеих сторон в укреплении российско-китайских связей", – написал Солнцев.
https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html
https://ria.ru/20250514/agrarii-2016941377.html
оренбургская область
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_beaca485afc8e320a30115aa60542107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений солнцев, оренбургская область, китай
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбургская область, Китай
Солнцев: Оренбуржье подписало четыре соглашения с провинциями Китая
Оренбургская область заключила четыре соглашения с провинциями Китая
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Оренбургская область заключила четыре рамочных соглашения с китайскими провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Врио главы региона принял участие в V заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". Он обсудил основные темы двустороннего взаимодействия с коллегами из Поволжского федерального округа и Китая.
"Оренбуржье реализует ряд совместных с Китаем проектов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. На уровне субъекта с провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы подписаны четыре рамочных соглашения", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Врио губернатора региона отметил, что в 2024 году из Оренбургской области экспортировали в основном минеральную продукцию – это 49,6% от всего регионального экспорта в Китай. 31,5% регионального импорта из КНР составила продукция машиностроительного комплекса.
Также регион реализует с Китаем совместные образовательные программы, проводятся научные исследования. Cтуденты участвуют в ежегодных российско-китайских молодежных форумах, в их числе – оренбургский "Евразия Глобал".
"Безусловно, продолжим наше разностороннее партнерство. Работа в формате "Волга-Янцзы" еще раз подтверждает заинтересованность обеих сторон в укреплении российско-китайских связей", – написал Солнцев.