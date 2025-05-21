https://ria.ru/20250521/solntsev-2018227119.html
Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья"
Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья" - РИА Новости, 21.05.2025
Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья"
В региональном проекте "Герои Оренбуржья" 194 бойца специальной военной операции прошли этап собеседований, сообщил врио губернатора Оренбургской области... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:28:00+03:00
2025-05-21T12:28:00+03:00
2025-05-21T12:28:00+03:00
оренбургская область
новосергиевский район
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04d996a126ff386dc2211eee47940d7.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В региональном проекте "Герои Оренбуржья" 194 бойца специальной военной операции прошли этап собеседований, сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Он добавил, что финалисты программы определятся 30 июня, а с 1 августа начнется обучение. "Коллеги поделились, что на собеседованиях многие участники рассказывали о своем видении направлений молодежной политики, патриотического воспитания, безопасности людей. Важные сферы, в которых наши воины, уверен, смогут себя проявить", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что бойцы специальной военной операции являются гарантами надежности, ответственности, качественного и оперативного выполнения поставленных задач. "И такие люди должны быть в нашей команде", – написал он. Солнцев привел в пример Героя России, участника президентской программы "Время героев" Нурсултана Муссагалеева. Сейчас он возглавляет Новосергиевский район Оренбургской области. "Уверен, что высокая мотивация, желание помогать, полученный уникальный опыт обязательно помогут ребятам пройти программу "Герои Оренбуржья" и добиться очередной поставленной цели", – отметил Солнцев. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html
новосергиевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_beaca485afc8e320a30115aa60542107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосергиевский район, евгений солнцев
Оренбургская область, Новосергиевский район, Евгений Солнцев
Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья"
Солнцев: 194 бойца СВО прошли собеседования в регпроекте "Герои Оренбуржья"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В региональном проекте "Герои Оренбуржья" 194 бойца специальной военной операции прошли этап собеседований, сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.
Он добавил, что финалисты программы определятся 30 июня, а с 1 августа начнется обучение.
"Коллеги поделились, что на собеседованиях многие участники рассказывали о своем видении направлений молодежной политики, патриотического воспитания, безопасности людей. Важные сферы, в которых наши воины, уверен, смогут себя проявить", – написал Солнцев
в своем телеграм-канале.
И добавил, что бойцы специальной военной операции являются гарантами надежности, ответственности, качественного и оперативного выполнения поставленных задач. "И такие люди должны быть в нашей команде", – написал он.
Солнцев привел в пример Героя России
, участника президентской программы "Время героев" Нурсултана Муссагалеева. Сейчас он возглавляет Новосергиевский район Оренбургской области
.
"Уверен, что высокая мотивация, желание помогать, полученный уникальный опыт обязательно помогут ребятам пройти программу "Герои Оренбуржья" и добиться очередной поставленной цели", – отметил Солнцев.
"Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.