https://ria.ru/20250521/solntsev-2018227119.html

Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья"

Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья" - РИА Новости, 21.05.2025

Солнцев: 194 бойца СВО прошли этап собеседований проекта "Герои Оренбуржья"

В региональном проекте "Герои Оренбуржья" 194 бойца специальной военной операции прошли этап собеседований, сообщил врио губернатора Оренбургской области... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:28:00+03:00

2025-05-21T12:28:00+03:00

2025-05-21T12:28:00+03:00

оренбургская область

новосергиевский район

евгений солнцев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В региональном проекте "Герои Оренбуржья" 194 бойца специальной военной операции прошли этап собеседований, сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Он добавил, что финалисты программы определятся 30 июня, а с 1 августа начнется обучение. "Коллеги поделились, что на собеседованиях многие участники рассказывали о своем видении направлений молодежной политики, патриотического воспитания, безопасности людей. Важные сферы, в которых наши воины, уверен, смогут себя проявить", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что бойцы специальной военной операции являются гарантами надежности, ответственности, качественного и оперативного выполнения поставленных задач. "И такие люди должны быть в нашей команде", – написал он. Солнцев привел в пример Героя России, участника президентской программы "Время героев" Нурсултана Муссагалеева. Сейчас он возглавляет Новосергиевский район Оренбургской области. "Уверен, что высокая мотивация, желание помогать, полученный уникальный опыт обязательно помогут ребятам пройти программу "Герои Оренбуржья" и добиться очередной поставленной цели", – отметил Солнцев. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.

https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html

новосергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосергиевский район, евгений солнцев