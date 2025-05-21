https://ria.ru/20250521/sobyanin-2018354849.html
ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву
ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:32:00+03:00
2025-05-21T22:32:00+03:00
2025-05-21T23:27:00+03:00
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Чуть позднее Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще трех БПЛА.В аэропортах Жуковский и Шереметьево действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Противник весь день пытается атаковать столицу и другие российские регионы. Так, начиная примерно с 13:00 российские военные сбили 17 беспилотников, летевших в сторону Москвы.Кроме того, как уточнили в Минобороны, всего в период с 11:30 до 20:00 системы ПВО уничтожили 101 украинский дрон, в том числе над Московской, Орловской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Липецкой и Брянской областями, а также над территорией Крыма.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html
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Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Орловская область, Рязанская область, Белгородская область, Липецкая область
ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила еще 6 дронов ВСУ, летевших на Москву