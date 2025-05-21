https://ria.ru/20250521/sobyanin-2018354849.html

ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву

ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025

ПВО сбила еще шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:32:00+03:00

2025-05-21T22:32:00+03:00

2025-05-21T23:27:00+03:00

москва

сергей собянин

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

брянская область

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Чуть позднее Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще трех БПЛА.В аэропортах Жуковский и Шереметьево действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Противник весь день пытается атаковать столицу и другие российские регионы. Так, начиная примерно с 13:00 российские военные сбили 17 беспилотников, летевших в сторону Москвы.Кроме того, как уточнили в Минобороны, всего в период с 11:30 до 20:00 системы ПВО уничтожили 101 украинский дрон, в том числе над Московской, Орловской, Тульской, Рязанской, Белгородской, Липецкой и Брянской областями, а также над территорией Крыма.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html

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