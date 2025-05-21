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Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением
Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением - РИА Новости, 21.05.2025
Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал неверным утверждение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:17:00+03:00
2025-05-21T17:17:00+03:00
2025-05-21T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал неверным утверждение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте требует "то, на что не имеет права". США считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам. Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём". "Рубио заблуждается относительно территориальных реалий Донбасса… Если с логикой второй части утверждения можно согласиться, то первая – относительно российских требований – неверна. Заявление Рубио следует рассматривать, прежде всего, в контексте внутриполитических процессов в США. В американском Сенате не хотят слышать, что Крым, Донбасс и Новороссия по праву и по воле народа воссоединились с Россией. Не хотят слышать и о праве наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН. Вспоминают об этом избирательно, когда речь идет, к примеру, о Косово или Гренландии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что Россия точно не требует "то, на что не имеет права". "Мы защищаем права русских Донбасса, которых укронацистский режим подвергал геноциду с 2014 года. Это наши люди. По духу, языку, культуре и вере. Это их выбор и полное право быть в составе России. И торга здесь быть не может", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018277242.html
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В мире, Россия, США, Донбасс, Марко Рубио, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ООН, Украина
Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением
Слуцкий: США заблуждаются относительно территориальных реалий Донбасса и Крыма