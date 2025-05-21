https://ria.ru/20250521/slutskij-2018296580.html

Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением

Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением - РИА Новости, 21.05.2025

Слуцкий назвал слова Рубио о претензиях России к Украине заблуждением

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал неверным утверждение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:17:00+03:00

2025-05-21T17:17:00+03:00

2025-05-21T18:18:00+03:00

в мире

россия

сша

донбасс

марко рубио

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал неверным утверждение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте требует "то, на что не имеет права". США считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам. Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём". "Рубио заблуждается относительно территориальных реалий Донбасса… Если с логикой второй части утверждения можно согласиться, то первая – относительно российских требований – неверна. Заявление Рубио следует рассматривать, прежде всего, в контексте внутриполитических процессов в США. В американском Сенате не хотят слышать, что Крым, Донбасс и Новороссия по праву и по воле народа воссоединились с Россией. Не хотят слышать и о праве наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН. Вспоминают об этом избирательно, когда речь идет, к примеру, о Косово или Гренландии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что Россия точно не требует "то, на что не имеет права". "Мы защищаем права русских Донбасса, которых укронацистский режим подвергал геноциду с 2014 года. Это наши люди. По духу, языку, культуре и вере. Это их выбор и полное право быть в составе России. И торга здесь быть не может", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018277242.html

https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html

россия

сша

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, донбасс, марко рубио, леонид слуцкий (политик), госдума рф, оон, украина