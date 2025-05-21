Житель Омска взял в заложницы пенсионерку, посчитав, что его преследуют
СК: омич, посчитав, что его преследуют бандиты, взял в заложницы пенсионерку
© Фото : СУ СК России по Омской областиСотрудники правоохранительных органов в многоквартирном доме в Омске, где мужчина взял в заложницы пенсионерку
© Фото : СУ СК России по Омской области
Сотрудники правоохранительных органов в многоквартирном доме в Омске, где мужчина взял в заложницы пенсионерку
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ОМСК, 21 мая — РИА Новости. Житель Омска вломился к пенсионерке, взял ее в заложницы и избил, а после задержания уверял, что за ним гнались бандиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Менделеева.
"Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ворвался в квартиру к ранее незнакомой 76-летней женщине, где, закрыв дверь и применяя физическую силу, стал удерживать пенсионерку и нанес ей побои. Крики женщины о помощи услышали соседи, которые вызвали сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии", — рассказали в ведомстве.
Женщине оказали медицинскую помощь. Мужчина не смог толком объяснить свои действия и то, почему он оказался в чужой квартире.
"Он был уверен, что его якобы преследуют бандиты, поэтому не хотел открывать дверь. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. В настоящее время проводятся допросы потерпевшей, свидетелей, иные следственные действия", — добавили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище и намерены просить суд об аресте мужчины.