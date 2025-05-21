https://ria.ru/20250521/sk-2018285585.html

Житель Омска взял в заложницы пенсионерку, посчитав, что его преследуют

Житель Омска взял в заложницы пенсионерку, посчитав, что его преследуют - РИА Новости, 21.05.2025

Житель Омска взял в заложницы пенсионерку, посчитав, что его преследуют

Житель Омска вломился к пенсионерке, взял ее в заложницы и избил, а после задержания уверял, что за ним гнались бандиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:20:00+03:00

2025-05-21T16:20:00+03:00

2025-05-21T16:59:00+03:00

происшествия

омск

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следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 21 мая — РИА Новости. Житель Омска вломился к пенсионерке, взял ее в заложницы и избил, а после задержания уверял, что за ним гнались бандиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Менделеева. "Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ворвался в квартиру к ранее незнакомой 76-летней женщине, где, закрыв дверь и применяя физическую силу, стал удерживать пенсионерку и нанес ей побои. Крики женщины о помощи услышали соседи, которые вызвали сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии", — рассказали в ведомстве. Женщине оказали медицинскую помощь. Мужчина не смог толком объяснить свои действия и то, почему он оказался в чужой квартире. "Он был уверен, что его якобы преследуют бандиты, поэтому не хотел открывать дверь. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. В настоящее время проводятся допросы потерпевшей, свидетелей, иные следственные действия", — добавили в пресс-службе.Следователи возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище и намерены просить суд об аресте мужчины.

https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html

https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html

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происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)