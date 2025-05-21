https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html

Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве

Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 21.05.2025

Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве

Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:05:00+03:00

2025-05-21T19:05:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Ранее в среду замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на форум по безопасности в Москве с 27 по 29 мая. "Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27-29 мая в Москве, и примет в ней участие", - сказал он.Эльчингер добавил, что по мнению Швейцарии, ОБСЕ - единственная региональная организация, позволяющая обсуждать весь комплекс вопросов европейской безопасности в присутствии европейских государств, США и России."В период своего председательства (в ОБСЕ в 2026 году – ред.) Швейцария, в частности, намерена укреплять инклюзивный диалог между 57 государствами-участниками", - заключил представитель МИД.Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html

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