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Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 21.05.2025
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19:05 21.05.2025 (обновлено: 19:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 21.05.2025
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве
Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:05:00+03:00
2025-05-21T19:55:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Ранее в среду замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на форум по безопасности в Москве с 27 по 29 мая. "Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27-29 мая в Москве, и примет в ней участие", - сказал он.Эльчингер добавил, что по мнению Швейцарии, ОБСЕ - единственная региональная организация, позволяющая обсуждать весь комплекс вопросов европейской безопасности в присутствии европейских государств, США и России."В период своего председательства (в ОБСЕ в 2026 году – ред.) Швейцария, в частности, намерена укреплять инклюзивный диалог между 57 государствами-участниками", - заключил представитель МИД.Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250515/shvejtsarija-2017194538.html
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москва, швейцария, россия, в мире, безопасность
Москва, Швейцария, Россия, В мире, Безопасность
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве

МИД Швейцарии: Берн примет участие в конференции по безопасности в Москве в мае

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 21 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее в среду замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на форум по безопасности в Москве с 27 по 29 мая.
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"Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27-29 мая в Москве, и примет в ней участие", - сказал он.
Эльчингер добавил, что по мнению Швейцарии, ОБСЕ - единственная региональная организация, позволяющая обсуждать весь комплекс вопросов европейской безопасности в присутствии европейских государств, США и России.
"В период своего председательства (в ОБСЕ в 2026 году – ред.) Швейцария, в частности, намерена укреплять инклюзивный диалог между 57 государствами-участниками", - заключил представитель МИД.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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