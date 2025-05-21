https://ria.ru/20250521/shtraf-2018167871.html

Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний

Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний - РИА Новости, 21.05.2025

Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний

Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:46:00+03:00

2025-05-21T06:46:00+03:00

2025-05-21T06:46:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости. Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке лайнера, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Прямо о денежном штрафе за подобное нарушение пока не говорится, но пассажир рискует получить колоссальный штраф в случае, если из-за его действий возникает угроза авиационной безопасности или самолет не вылетит вовремя в отведенный ему слот - к примеру, в течение двух-трех часов. Из-за этого самолет задерживается, авиакомпания должна выплатить компенсации всем пассажирам самолета - а это вовсе не 200-300 долларов, речь о десятках тысяч долларов", - заявил Гюрол.

https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018159994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция