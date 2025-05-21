https://ria.ru/20250521/shtraf-2018167871.html
Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний
Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний - РИА Новости, 21.05.2025
Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний
Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:46:00+03:00
2025-05-21T06:46:00+03:00
2025-05-21T06:46:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости. Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке лайнера, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Прямо о денежном штрафе за подобное нарушение пока не говорится, но пассажир рискует получить колоссальный штраф в случае, если из-за его действий возникает угроза авиационной безопасности или самолет не вылетит вовремя в отведенный ему слот - к примеру, в течение двух-трех часов. Из-за этого самолет задерживается, авиакомпания должна выплатить компенсации всем пассажирам самолета - а это вовсе не 200-300 долларов, речь о десятках тысяч долларов", - заявил Гюрол.
https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018159994.html
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РИА Новости
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в мире, турция
Адвокат предупредил о штрафе для спешащих покинуть борт турецких компаний
Пассажиры, спешащие покинуть борт турецких компаний, получат большой штраф
СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости. Колоссальный штраф может грозить тем пассажирам турецких авиакомпаний, чье желание покинуть самолет раньше времени может привести к конфликту и задержке лайнера, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции
. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.
"Прямо о денежном штрафе за подобное нарушение пока не говорится, но пассажир рискует получить колоссальный штраф в случае, если из-за его действий возникает угроза авиационной безопасности или самолет не вылетит вовремя в отведенный ему слот - к примеру, в течение двух-трех часов. Из-за этого самолет задерживается, авиакомпания должна выплатить компенсации всем пассажирам самолета - а это вовсе не 200-300 долларов, речь о десятках тысяч долларов", - заявил Гюрол.