https://ria.ru/20250521/shtraf-2018163852.html

Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей

Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 21.05.2025

Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей

Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:26:00+03:00

2025-05-21T05:26:00+03:00

2025-05-21T05:26:00+03:00

россия

москва

александр хинштейн

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. “Административный протокол зарегистрирован судом 19 мая”, - рассказали в суде. Он составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Дудко грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ**, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи. Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева (псевдоним - Елена Малисова)* и Екатерина Дудко (псевдоним - Катерина Сильванова)*. Находящиеся в свободном доступе копии книги ранее блокировались из-за содержащейся в произведении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.* Физические лица, выполняющее функции иноагента.** Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20250519/chirikova-2017758311.html

https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, александр хинштейн, госдума рф, происшествия