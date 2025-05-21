https://ria.ru/20250521/shtraf-2018163852.html
Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей
Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 21.05.2025
Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей
Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:26:00+03:00
2025-05-21T05:26:00+03:00
2025-05-21T05:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. “Административный протокол зарегистрирован судом 19 мая”, - рассказали в суде. Он составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Дудко грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ**, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи. Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева (псевдоним - Елена Малисова)* и Екатерина Дудко (псевдоним - Катерина Сильванова)*. Находящиеся в свободном доступе копии книги ранее блокировались из-за содержащейся в произведении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.* Физические лица, выполняющее функции иноагента.** Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20250519/chirikova-2017758311.html
https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр хинштейн, госдума рф, происшествия
Россия, Москва, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Происшествия
Иноагенту Сильвановой (Дудко)* грозит штраф до 50 тысяч рублей
Соавтору книги "Лето в пионерском галстуке" грозит штраф до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соавтору книги “Лето в пионерском галстуке” Катерине Сильвановой (настоящее имя – Екатерина Дудко, признана в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.
“Административный протокол зарегистрирован судом 19 мая”, - рассказали в суде.
Он составлен по статье КоАП о непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Дудко грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ**, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
Роман "Лето в пионерском галстуке" вышел в 2021 году. Авторы - Елена Прокашева (псевдоним - Елена Малисова)* и Екатерина Дудко (псевдоним - Катерина Сильванова)*. Находящиеся в свободном доступе копии книги ранее блокировались из-за содержащейся в произведении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
* Физические лица, выполняющее функции иноагента.
** Экстремистское движение, запрещенное в России.