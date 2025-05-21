https://ria.ru/20250521/sheremetevo-2018295287.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:10:00+03:00
2025-05-21T17:10:00+03:00
2025-05-21T17:12:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.Ранее в среду на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.
https://ria.ru/20250521/bpla-2018294288.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов