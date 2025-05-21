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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 21.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах восьми населенных пунктов Сумской области, противник потерял более 210 военнослужащих,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:06:00+03:00
2025-05-21T12:06:00+03:00
2025-05-21T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах восьми населенных пунктов Сумской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка, Могрица и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, два танка, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 миллиметров, гаубица М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке российского министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действия "Севера"