https://ria.ru/20250521/sever-2018223495.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 21.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах восьми населенных пунктов Сумской области, противник потерял более 210 военнослужащих,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:06:00+03:00

2025-05-21T12:06:00+03:00

2025-05-21T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам в районах восьми населенных пунктов Сумской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка, Могрица и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, два танка, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 миллиметров, гаубица М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке российского министерства.

https://ria.ru/20250521/vsu-2018186491.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины