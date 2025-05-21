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В Саратове проверят видео с учителем, угрожавшим убить ученика - РИА Новости, 21.05.2025
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18:16 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/saratov-2018318139.html
В Саратове проверят видео с учителем, угрожавшим убить ученика
В Саратове проверят видео с учителем, угрожавшим убить ученика - РИА Новости, 21.05.2025
В Саратове проверят видео с учителем, угрожавшим убить ученика
Следователи и прокуроры проводят проверки после публикации видео, на котором педагог в ходе конфликта с третьеклассником применила к нему силу и высказала... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:16:00+03:00
2025-05-21T18:16:00+03:00
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки после публикации видео, на котором педагог в ходе конфликта с третьеклассником применила к нему силу и высказала угрозу убийством, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором женщина в возрасте держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, но тот не реагирует, после чего она говорит "убью" и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Не добившись своего, женщина надела мальчику ведро на голову под детский смех за кадром. "Выявлена публикация, в которой сообщалось о конфликте между педагогом и учеником в образовательном учреждении, в ходе которого педагог применила насилие и пригрозила убийством. Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова по данному факту организована доследственная проверка... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в Telegram-канале СУСК. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло под контроль процессуальную проверку и начало собственную проверку. "Сегодня, 21 мая 2025 года, в сети интернет появилась видеозапись, на которой зафиксировано, что учитель начальных классов МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина" в ходе конфликта с учеником 3-го класса высказала в отношении него угрозу убийством, применила насилие. ‍Прокуратура незамедлительно начала проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, в ходе которой даст принципиальную оценку законности действий (бездействия) администрации учреждения образования. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/draka-2017810793.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), пособие по безработице
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Пособие по безработице
В Саратове проверят видео с учителем, угрожавшим убить ученика

В Саратове проверят видео, на котором педагог угрожала третьекласснику убийством

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Следователи и прокуроры проводят проверки после публикации видео, на котором педагог в ходе конфликта с третьеклассником применила к нему силу и высказала угрозу убийством, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором женщина в возрасте держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, но тот не реагирует, после чего она говорит "убью" и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Не добившись своего, женщина надела мальчику ведро на голову под детский смех за кадром.
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"Выявлена публикация, в которой сообщалось о конфликте между педагогом и учеником в образовательном учреждении, в ходе которого педагог применила насилие и пригрозила убийством. Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова по данному факту организована доследственная проверка... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло под контроль процессуальную проверку и начало собственную проверку.
"Сегодня, 21 мая 2025 года, в сети интернет появилась видеозапись, на которой зафиксировано, что учитель начальных классов МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина" в ходе конфликта с учеником 3-го класса высказала в отношении него угрозу убийством, применила насилие. ‍Прокуратура незамедлительно начала проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, в ходе которой даст принципиальную оценку законности действий (бездействия) администрации учреждения образования. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
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