https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018288387.html

"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях

"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях - РИА Новости, 21.05.2025

"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях

Евросоюз принял новые ограничительные меры против России, хотя они мало что смогут изменить, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:31:00+03:00

2025-05-21T16:31:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

германия

брюссель

в мире

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Евросоюз принял новые ограничительные меры против России, хотя они мало что смогут изменить, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."ЕС принял 17-й пакет санкций против России. С большим пафосом, но без какого-либо реального воздействия", — говорится в материале.Брюссель демонстрирует, казалось бы, "жесткий ответ" Москве на ее отказ принять ультиматум о прекращении огня, но на самом деле европейская политика лжет сама себе, считает автора текста. По его словам, Россия уже давно нашла способы обойти ограничения и, очевидно, они не оказывают эффекта, которого добивается Европа.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций и заявил о начале работы над новыми.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.

https://ria.ru/20250521/putin-2018202013.html

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

россия

германия

брюссель

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санкции в отношении россии, евросоюз, россия, германия, брюссель, в мире