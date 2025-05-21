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"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях
"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях - РИА Новости, 21.05.2025
"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях
Евросоюз принял новые ограничительные меры против России, хотя они мало что смогут изменить, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:31:00+03:00
2025-05-21T16:31:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Евросоюз принял новые ограничительные меры против России, хотя они мало что смогут изменить, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."ЕС принял 17-й пакет санкций против России. С большим пафосом, но без какого-либо реального воздействия", — говорится в материале.Брюссель демонстрирует, казалось бы, "жесткий ответ" Москве на ее отказ принять ультиматум о прекращении огня, но на самом деле европейская политика лжет сама себе, считает автора текста. По его словам, Россия уже давно нашла способы обойти ограничения и, очевидно, они не оказывают эффекта, которого добивается Европа.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций и заявил о начале работы над новыми.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
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санкции в отношении россии, евросоюз, россия, германия, брюссель, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, Германия, Брюссель, В мире
"С большим пафосом". В Германии сделали тяжелое признание о санкциях
Berliner Zeitung: 17-й пакет санкций не повлияет на реальное положение дел