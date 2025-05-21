https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018154284.html

Британия готовит санкции против израильских министров, пишут СМИ

Британия готовит санкции против израильских министров, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025

Британия готовит санкции против израильских министров, пишут СМИ

Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:42:00+03:00

2025-05-21T02:42:00+03:00

2025-05-21T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Великобритания готовится совместно с другими странами ввести санкции против ряда израильских министров, в том числе министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца, пишет газета Times. Ранее во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в ужасе от последней эскалации войны в секторе Газа со стороны Израиля и требует прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи в анклав. Затем министерство иностранных дел Великобритании на фоне "вопиющих" действий Израиля в Газе вызвало посла страны, которому заявили, что действия Тель-Авива наносят ущерб отношениям двух стран. "Великобритания готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов правительства Израиля... Правительство разрабатывает совместно с другими странами планы по введению санкций в отношении, в числе прочих, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", - говорится в сообщении. В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут конкретные меры против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.

https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html

https://ria.ru/20250521/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, великобритания, лондон, исраэль кац, кир стармер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году