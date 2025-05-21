https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018147817.html

В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией

В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией - РИА Новости, 21.05.2025

В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией

Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:33:00+03:00

2025-05-21T00:33:00+03:00

2025-05-21T00:33:00+03:00

россия

москва

дмитрий белик

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование. "Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, санкции уже стали обязательным атрибутом российского государства. "И тем не менее под все эти истерики куется основа будущего миропорядка. В ЕС понимают, что им отвели роль статиста, а значит и преференций не будет", - подчеркнул депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250521/rubio-2018146292.html

https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018131218.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, дмитрий белик, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, госдума рф