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В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией - РИА Новости, 21.05.2025
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00:33 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018147817.html
В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией
В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией - РИА Новости, 21.05.2025
В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией
Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:33:00+03:00
2025-05-21T00:33:00+03:00
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санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование. "Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, санкции уже стали обязательным атрибутом российского государства. "И тем не менее под все эти истерики куется основа будущего миропорядка. В ЕС понимают, что им отвели роль статиста, а значит и преференций не будет", - подчеркнул депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250521/rubio-2018146292.html
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россия, москва, дмитрий белик, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, госдума рф
Россия, Москва, Дмитрий Белик, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Госдума РФ
В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией

Депутат Белик: новые санкции стали реакцией ЕС на потепление между Россией и США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в энергетике, обещала их быстрое согласование.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 00:15
"Совет ЕС ожидаемо заявляет о новых санкциях, чтоб хоть что-то сказать, а не стоять с открытым ртом, глядя на потепление отношений России и США", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, санкции уже стали обязательным атрибутом российского государства.
"И тем не менее под все эти истерики куется основа будущего миропорядка. В ЕС понимают, что им отвели роль статиста, а значит и преференций не будет", - подчеркнул депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт
20 мая, 20:48
 
РоссияМоскваДмитрий БеликКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГосдума РФ
 
 
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