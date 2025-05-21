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На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев - РИА Новости, 21.05.2025
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02:59 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/sahalin-2018155781.html
На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев
На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев - РИА Новости, 21.05.2025
На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:59:00+03:00
2025-05-21T02:59:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает пресс-служба управления МВД по Сахалинской области. По данным ведомства, фигурантка, имея в собственности частный дом, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 23 иностранцев и указала свою квартиру как место их постоянного пребывания. "При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигурантки не было и по указанному адресу они никогда не проживали", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении 40-летней южносахалинки возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001625145.html
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Сахалин
На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев

Жительницу Южно-Сахалинска заподозрили в фиктивной регистрации 23 иностранцев

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.
По данным ведомства, фигурантка, имея в собственности частный дом, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 23 иностранцев и указала свою квартиру как место их постоянного пребывания.
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"При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигурантки не было и по указанному адресу они никогда не проживали", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении 40-летней южносахалинки возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина находится под подпиской о невыезде.
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