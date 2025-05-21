https://ria.ru/20250521/sahalin-2018155781.html

На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев

На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев - РИА Новости, 21.05.2025

На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:59:00+03:00

2025-05-21T02:59:00+03:00

2025-05-21T02:59:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

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россия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает пресс-служба управления МВД по Сахалинской области. По данным ведомства, фигурантка, имея в собственности частный дом, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 23 иностранцев и указала свою квартиру как место их постоянного пребывания. "При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигурантки не было и по указанному адресу они никогда не проживали", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении 40-летней южносахалинки возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001625145.html

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, сахалин