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Москва согласует визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 21.05.2025
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07:09 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rylh-2018168586.html
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 21.05.2025
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию
Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако пока рано говорить о конкретных датах поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:09:00+03:00
2025-05-21T07:09:00+03:00
россия
москва
кндр (северная корея)
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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако пока рано говорить о конкретных датах поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Я подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию, и мы надеемся, что по дипломатическому каналу мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров", - сказал Руденко. Дипломат отметил, что в настоящее время еще преждевременно называть конкретные даты, однако Москва надеется, что этот визит будет реализован. Ранее Руденко заявил, что Москва также прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова для продолжения стратегического диалога с КНДР.
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россия, москва, кндр (северная корея), андрей руденко, ким чен ын, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, КНДР (Северная Корея), Андрей Руденко, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, В мире
Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

Замглавы МИД Руденко: Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако пока рано говорить о конкретных датах поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Я подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию, и мы надеемся, что по дипломатическому каналу мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров", - сказал Руденко.
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Дипломат отметил, что в настоящее время еще преждевременно называть конкретные даты, однако Москва надеется, что этот визит будет реализован.
Ранее Руденко заявил, что Москва также прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова для продолжения стратегического диалога с КНДР.
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