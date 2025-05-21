https://ria.ru/20250521/rylh-2018168586.html

Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

Москва согласует визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 21.05.2025

Москва согласует визит лидера КНДР в Россию

Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако пока рано говорить о конкретных датах поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:09:00+03:00

2025-05-21T07:09:00+03:00

2025-05-21T07:09:00+03:00

россия

москва

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ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако пока рано говорить о конкретных датах поездки, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Я подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию, и мы надеемся, что по дипломатическому каналу мы согласуем время, сроки и повестку дня этих переговоров", - сказал Руденко. Дипломат отметил, что в настоящее время еще преждевременно называть конкретные даты, однако Москва надеется, что этот визит будет реализован. Ранее Руденко заявил, что Москва также прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова для продолжения стратегического диалога с КНДР.

https://ria.ru/20250520/kndr-2017970639.html

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Дарья Буймова

россия, москва, кндр (северная корея), андрей руденко, ким чен ын, сергей лавров, в мире