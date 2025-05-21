https://ria.ru/20250521/ruchki-2018363353.html

В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая

В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая - РИА Новости, 21.05.2025

В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая

Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА) резко выросли: в апреле, по сравнению с мартом, они поднялись РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:58:00+03:00

2025-05-21T23:58:00+03:00

2025-05-21T23:58:00+03:00

экономика

россия

китай

федеральная служба государственной статистики (росстат)

в мире

импорт

государственная итоговая аттестация (гиа)

образование

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА) резко выросли: в апреле, по сравнению с мартом, они поднялись вдвое - до максимальных значений за год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Общие объемы экспорта Китаем ручек и маркеров в Россию по итогам апреля 2025 года составили почти 9,5 миллионов долларов (или 787,5 миллиона рублей). Это в 2,3 раза больше, чем в марте, и более чем на треть больше, чем в апреле прошлого года. Среди других канцелярских принадлежностей в месячном выражении также выросли поставки карандашей - в 2,9 раза, до 2,7 миллиона долларов (223,1 миллиона рублей), и тетрадей - в 59 раз, до 20,2 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей). По данным Росстата, стоимость одной шариковой ручки в апреле в среднем по России составила 34,3 рубля, карандаша - 26,4 рубля, а тетради - 15,3 рубля. При этом потребность в различных папках на кольцах и скоросшивателях, а также ластиках снизилась. Поставки папок из Поднебесной снизились на 13%, до 168,2 тысячи долларов (14 миллионов рублей), а резинок - втрое, до 22,3 тысячи долларов (почти 2 миллиона рублей). Основной период ЕГЭ 2025 года стартует 23 мая, ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая.

https://ria.ru/20250430/gia-2014476272.html

https://ria.ru/20250513/ekzamen-2016641988.html

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экономика, россия, китай, федеральная служба государственной статистики (росстат), в мире, импорт, государственная итоговая аттестация (гиа), образование, образование - общество