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В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая - РИА Новости, 21.05.2025
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23:58 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ruchki-2018363353.html
В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая
В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая - РИА Новости, 21.05.2025
В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая
Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА) резко выросли: в апреле, по сравнению с мартом, они поднялись РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:58:00+03:00
2025-05-21T23:58:00+03:00
экономика
россия
китай
федеральная служба государственной статистики (росстат)
в мире
импорт
государственная итоговая аттестация (гиа)
образование
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА) резко выросли: в апреле, по сравнению с мартом, они поднялись вдвое - до максимальных значений за год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Общие объемы экспорта Китаем ручек и маркеров в Россию по итогам апреля 2025 года составили почти 9,5 миллионов долларов (или 787,5 миллиона рублей). Это в 2,3 раза больше, чем в марте, и более чем на треть больше, чем в апреле прошлого года. Среди других канцелярских принадлежностей в месячном выражении также выросли поставки карандашей - в 2,9 раза, до 2,7 миллиона долларов (223,1 миллиона рублей), и тетрадей - в 59 раз, до 20,2 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей). По данным Росстата, стоимость одной шариковой ручки в апреле в среднем по России составила 34,3 рубля, карандаша - 26,4 рубля, а тетради - 15,3 рубля. При этом потребность в различных папках на кольцах и скоросшивателях, а также ластиках снизилась. Поставки папок из Поднебесной снизились на 13%, до 168,2 тысячи долларов (14 миллионов рублей), а резинок - втрое, до 22,3 тысячи долларов (почти 2 миллиона рублей). Основной период ЕГЭ 2025 года стартует 23 мая, ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая.
https://ria.ru/20250430/gia-2014476272.html
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экономика, россия, китай, федеральная служба государственной статистики (росстат), в мире, импорт, государственная итоговая аттестация (гиа), образование, образование - общество
Экономика, Россия, Китай, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), В мире, Импорт, Государственная итоговая аттестация (ГИА), Образование, Образование - Общество
В преддверии ГИА подскочил спрос на ручки из Китая

Спрос на ручки из Китая подскочил вдвое в преддверии ГИА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУченик перед сдачей экзамена
Ученик перед сдачей экзамена - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставки ручек и маркеров из Китая в Россию в преддверии государственной итоговой аттестации (ГИА) резко выросли: в апреле, по сравнению с мартом, они поднялись вдвое - до максимальных значений за год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Общие объемы экспорта Китаем ручек и маркеров в Россию по итогам апреля 2025 года составили почти 9,5 миллионов долларов (или 787,5 миллиона рублей). Это в 2,3 раза больше, чем в марте, и более чем на треть больше, чем в апреле прошлого года.
ГИА - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Государственная итоговая аттестация (ГИА): формат и сроки экзаменов
30 апреля, 19:34
Среди других канцелярских принадлежностей в месячном выражении также выросли поставки карандашей - в 2,9 раза, до 2,7 миллиона долларов (223,1 миллиона рублей), и тетрадей - в 59 раз, до 20,2 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).
По данным Росстата, стоимость одной шариковой ручки в апреле в среднем по России составила 34,3 рубля, карандаша - 26,4 рубля, а тетради - 15,3 рубля.
При этом потребность в различных папках на кольцах и скоросшивателях, а также ластиках снизилась. Поставки папок из Поднебесной снизились на 13%, до 168,2 тысячи долларов (14 миллионов рублей), а резинок - втрое, до 22,3 тысячи долларов (почти 2 миллиона рублей).
Основной период ЕГЭ 2025 года стартует 23 мая, ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая.
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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