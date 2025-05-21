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Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:41:00+03:00

2025-05-21T22:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он на слушаниях в палате представителей конгресса США. Рубио добавил, что в противном случае можно будет сделать вывод о том, что США не приблизились к урегулированию конфликта. "У президента будут доступные опции", - отметил госсекретарь. При этом американский чиновник вновь выразил надежду на достижимость соглашения для завершения конфликта на Украине, одновременно признав, что этот процесс является "сложным". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин