Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Рубио: США будут судить о прогрессе урегулирования по тексту меморандума от РФ
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он на слушаниях в палате представителей конгресса США.
"У президента будут доступные опции", - отметил госсекретарь.
При этом американский чиновник вновь выразил надежду на достижимость соглашения для завершения конфликта на Украине, одновременно признав, что этот процесс является "сложным".
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
20 мая, 04:41