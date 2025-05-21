Рейтинг@Mail.ru
Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rubio-2018355279.html
Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:41:00+03:00
2025-05-21T22:37:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он на слушаниях в палате представителей конгресса США. Рубио добавил, что в противном случае можно будет сделать вывод о том, что США не приблизились к урегулированию конфликта. "У президента будут доступные опции", - отметил госсекретарь. При этом американский чиновник вновь выразил надежду на достижимость соглашения для завершения конфликта на Украине, одновременно признав, что этот процесс является "сложным". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/rubio-2018105444.html
https://ria.ru/20250520/rubio-2017974350.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рубио: США будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США будут судить о прогрессе урегулирования по тексту меморандума от РФ

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он на слушаниях в палате представителей конгресса США.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Конфликт на Украине невозможно решить военным путем, заявил Рубио
20 мая, 17:49
Рубио добавил, что в противном случае можно будет сделать вывод о том, что США не приблизились к урегулированию конфликта.
"У президента будут доступные опции", - отметил госсекретарь.
При этом американский чиновник вновь выразил надежду на достижимость соглашения для завершения конфликта на Украине, одновременно признав, что этот процесс является "сложным".
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Госсекретарь Марко Рубио во время выступления на ужине попечительского совета Кеннеди центра. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
20 мая, 04:41
 
В миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала