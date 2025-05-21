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Конгрессмен-демократ не давал Рубио говорить об усилиях США по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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20:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rubio-2018345923.html
Конгрессмен-демократ не давал Рубио говорить об усилиях США по Украине
Конгрессмен-демократ не давал Рубио говорить об усилиях США по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Конгрессмен-демократ не давал Рубио говорить об усилиях США по Украине
Конгрессмен-демократ Билл Китинг не давал госсекретарю Марко Рубио рассказывать об усилиях США по украинскому урегулированию, следует из трансляции заседания... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:38:00+03:00
2025-05-21T20:38:00+03:00
в мире
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Билл Китинг не давал госсекретарю Марко Рубио рассказывать об усилиях США по украинскому урегулированию, следует из трансляции заседания комитета палаты представителей, которая велась на сайте госдепа. Рубио в среду выступал на очередном раунде бюджетных слушаний на этот раз в профильном комитете палаты представителей. Демократы из комитета зачастую вместо вопросов выступали с заявлениями, не давая госсекретарю ответить, чтобы в протокол попало больше критики в адрес нынешней администрации. Рубио критиковали за закрытие USAID и прекращение программ иностранной помощи, обвиняли даже в смертях тех, кто якобы скончался от политики новой администрации, оставшись без медикаментов. Когда пришла очередь демократа Китинга, он выступил с рядом бездоказательных обвинений в адрес России и руководства страны. Рубио пытался дать развернутый комментарий, но конгрессмен утверждал, что тот тем самым уходит от ответа, и отзывал вопрос, чтобы задать новый похожий. По истечении пяти минут законодателя Рубио попросил дополнительного времени, чтобы ответить на его вопросы. "Наша цель закончить эту войну. Для этого мы должны говорить с обеими сторонами", - заявил Рубио, комментируя выпады демократа. Китинг потребовал от председателя комитета не вносить это в протокол, поскольку госсекретарь якобы не может отвечать на вопросы законодателя, если его время закончилось. Председатель комитета отказался дать слово демократу. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
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в мире, россия, украина, стамбул, марко рубио, владимир мединский, владимир путин, агентство по международному развитию сша
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Марко Рубио, Владимир Мединский, Владимир Путин, Агентство по международному развитию США
Конгрессмен-демократ не давал Рубио говорить об усилиях США по Украине

Госсекретарь США Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Путина

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Билл Китинг не давал госсекретарю Марко Рубио рассказывать об усилиях США по украинскому урегулированию, следует из трансляции заседания комитета палаты представителей, которая велась на сайте госдепа.
Рубио в среду выступал на очередном раунде бюджетных слушаний на этот раз в профильном комитете палаты представителей. Демократы из комитета зачастую вместо вопросов выступали с заявлениями, не давая госсекретарю ответить, чтобы в протокол попало больше критики в адрес нынешней администрации. Рубио критиковали за закрытие USAID и прекращение программ иностранной помощи, обвиняли даже в смертях тех, кто якобы скончался от политики новой администрации, оставшись без медикаментов.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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21 апреля, 02:57
Когда пришла очередь демократа Китинга, он выступил с рядом бездоказательных обвинений в адрес России и руководства страны. Рубио пытался дать развернутый комментарий, но конгрессмен утверждал, что тот тем самым уходит от ответа, и отзывал вопрос, чтобы задать новый похожий. По истечении пяти минут законодателя Рубио попросил дополнительного времени, чтобы ответить на его вопросы.
"Наша цель закончить эту войну. Для этого мы должны говорить с обеими сторонами", - заявил Рубио, комментируя выпады демократа.
Китинг потребовал от председателя комитета не вносить это в протокол, поскольку госсекретарь якобы не может отвечать на вопросы законодателя, если его время закончилось. Председатель комитета отказался дать слово демократу.
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Рубио: конфликт на Украине отвлекает Запад от более серьезных угроз
20 мая, 18:10
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Вчера, 18:08
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулМарко РубиоВладимир МединскийВладимир ПутинАгентство по международному развитию США
 
 
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