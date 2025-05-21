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США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации - РИА Новости, 21.05.2025
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что статус движения "Талибан" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:19:00+03:00
2025-05-21T18:19:00+03:00
2025-05-21T18:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что статус движения "Талибан" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев."Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев", - заявил Рубио на слушаниях в нижней палате конгресса, отвечая на вопрос о том, будет ли Талибан признан в США "иностранной террористической организацией" (FTO).При этом сейчас "Талибан" в США признан террористами под статусом Specially Designated Global Terrorist (SDGT). С юридической точки зрения внесение организации в список FTO несет более жесткие юридические последствия.Ранее "Талибан" направили властям США запрос об открытии в стране своего представительства, сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.В апреле верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
https://ria.ru/20250323/afganistan-2006738295.html
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в мире, талибан, сша, марко рубио, россия, игорь краснов
В мире, Талибан, США, Марко Рубио, Россия, Игорь Краснов
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
Рубио: США пересматривают статус "Талибана" как террористической организации