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США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации - РИА Новости, 21.05.2025
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18:19 21.05.2025 (обновлено: 18:42 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/rubio-2018320572.html
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации - РИА Новости, 21.05.2025
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что статус движения "Талибан" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:19:00+03:00
2025-05-21T18:42:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что статус движения "Талибан" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев."Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев", - заявил Рубио на слушаниях в нижней палате конгресса, отвечая на вопрос о том, будет ли Талибан признан в США "иностранной террористической организацией" (FTO).При этом сейчас "Талибан" в США признан террористами под статусом Specially Designated Global Terrorist (SDGT). С юридической точки зрения внесение организации в список FTO несет более жесткие юридические последствия.Ранее "Талибан" направили властям США запрос об открытии в стране своего представительства, сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.В апреле верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
https://ria.ru/20250323/afganistan-2006738295.html
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в мире, талибан, сша, марко рубио, россия, игорь краснов
В мире, Талибан, США, Марко Рубио, Россия, Игорь Краснов
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации

Рубио: США пересматривают статус "Талибана" как террористической организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что статус движения "Талибан" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев.
"Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев", - заявил Рубио на слушаниях в нижней палате конгресса, отвечая на вопрос о том, будет ли Талибан признан в США "иностранной террористической организацией" (FTO).
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При этом сейчас "Талибан" в США признан террористами под статусом Specially Designated Global Terrorist (SDGT). С юридической точки зрения внесение организации в список FTO несет более жесткие юридические последствия.
Ранее "Талибан" направили властям США запрос об открытии в стране своего представительства, сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В апреле верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
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В миреТалибанСШАМарко РубиоРоссияИгорь Краснов
 
 
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