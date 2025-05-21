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Рубио: США считают безответственным возможный разрыв контактов с Россией
Рубио: США считают безответственным возможный разрыв контактов с Россией - РИА Новости, 21.05.2025
Рубио: США считают безответственным возможный разрыв контактов с Россией
США считают безответственным сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы не общаются друг с другом, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:08:00+03:00
2025-05-21T18:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США считают безответственным сценарий, при котором две крупнейшие ядерные державы не общаются друг с другом, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио, комментируя отношения между Вашингтоном и Москвой."Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой. Честно говоря, это безответственно — когда две крупнейшие ядерные державы не общаются, а именно так было в течение трёх лет", — сказал он, выступая на слушаниях в Палате представителей США.Однако, по словам Рубио, поддержание диалога не означает союзнических отношений."Это не значит, что мы станем союзниками", — подчеркнул глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20250521/rubio-2018146292.html
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сша, россия, в мире, москва, вашингтон (штат), марко рубио
США, Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Рубио: США считают безответственным возможный разрыв контактов с Россией
Рубио назвал сценарий, при котором ядерные державы не общаются, безответственным