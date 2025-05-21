https://ria.ru/20250521/rubio-2018146292.html
США не поддержат проект о новых санкциях против России, заявил Рубио
США не поддержат проект о новых санкциях против России, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
США не поддержат проект о новых санкциях против России, заявил Рубио
Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:15:00+03:00
2025-05-21T00:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его", - сообщил он на слушаниях в сенате США. По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине. Комментируя заявление госсекретаря, Грэм* указал, что на сегодняшний день заручился поддержкой уже более чем 80 сенаторов, поддержавших его законопроект, и готов двигаться вперед в принятии документа. Как заявил Рубио ранее во вторник, позиция Трампа заключается в том, что если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, то это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дональд трамп, марко рубио, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Марко Рубио, Санкции в отношении России, В мире
США не поддержат проект о новых санкциях против России, заявил Рубио
Рубио: США не готовы говорить о поддержке закона о новых санкциях против России
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его", - сообщил он на слушаниях в сенате США
.
По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона
связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине
.
Комментируя заявление госсекретаря, Грэм* указал, что на сегодняшний день заручился поддержкой уже более чем 80 сенаторов, поддержавших его законопроект, и готов двигаться вперед в принятии документа.
Как заявил Рубио
ранее во вторник, позиция Трампа
заключается в том, что если Соединенные Штаты будут угрожать России
санкциями, то это приведет к прекращению Москвой
диалога с Вашингтоном.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.