https://ria.ru/20250521/rpts-2018335359.html

В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи

В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи - РИА Новости, 21.05.2025

В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи

Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:15:00+03:00

2025-05-21T19:15:00+03:00

2025-05-21T19:15:00+03:00

религия

общество

россия

федор лукьянов

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его доклад есть в распоряжении РИА Новости. "Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. (Надо – ред.) исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения", - сказал Лукьянов. Также глава патриаршей комиссии предложил "отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению опекуна или органа опеки в случае, когда дети принудительно, по надуманному предлогу, изымаются из семьи, особенно в случае, когда родители и/или родитель не лишены родительских прав" и призвал Верховый суд "дать необходимые разъяснения на этот счет, обобщив судебную практику".

https://ria.ru/20250521/rpts-2018304801.html

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общество, россия, федор лукьянов