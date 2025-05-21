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В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи - РИА Новости, 21.05.2025
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Религия
 
19:15 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rpts-2018335359.html
В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи
В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи - РИА Новости, 21.05.2025
В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи
Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:15:00+03:00
2025-05-21T19:15:00+03:00
религия
общество
россия
федор лукьянов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его доклад есть в распоряжении РИА Новости. "Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. (Надо – ред.) исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения", - сказал Лукьянов. Также глава патриаршей комиссии предложил "отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению опекуна или органа опеки в случае, когда дети принудительно, по надуманному предлогу, изымаются из семьи, особенно в случае, когда родители и/или родитель не лишены родительских прав" и призвал Верховый суд "дать необходимые разъяснения на этот счет, обобщив судебную практику".
https://ria.ru/20250521/rpts-2018304801.html
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общество, россия, федор лукьянов
Религия, Общество, Россия, Федор Лукьянов
В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи

В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его доклад есть в распоряжении РИА Новости.
"Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. (Надо – ред.) исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения", - сказал Лукьянов.
Также глава патриаршей комиссии предложил "отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению опекуна или органа опеки в случае, когда дети принудительно, по надуманному предлогу, изымаются из семьи, особенно в случае, когда родители и/или родитель не лишены родительских прав" и призвал Верховый суд "дать необходимые разъяснения на этот счет, обобщив судебную практику".
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