В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи
В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав
Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в среду глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его доклад есть в распоряжении РИА Новости.
"Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. (Надо – ред.) исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения", - сказал Лукьянов.
Также глава патриаршей комиссии предложил "отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению опекуна или органа опеки в случае, когда дети принудительно, по надуманному предлогу, изымаются из семьи, особенно в случае, когда родители и/или родитель не лишены родительских прав" и призвал Верховый суд "дать необходимые разъяснения на этот счет, обобщив судебную практику".
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