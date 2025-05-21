https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html
РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, напомнил Путин
РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, напомнил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, напомнил Путин
Русская православная церковь во время Великой Отечественной войны, несмотря на нанесенный советскими властями ущерб, встала на защиту Отечества, так происходит... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:00:00+03:00
2025-05-21T10:00:00+03:00
2025-05-21T10:38:00+03:00
религия
русская православная церковь
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Русская православная церковь во время Великой Отечественной войны, несмотря на нанесенный советскими властями ущерб, встала на защиту Отечества, так происходит и сейчас, сообщил президент России Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Путин встретился с главами муниципалитетов региона."Русская православная церковь многократно, просто на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом", - сказал Путин на совещании.В этом контексте он напомнил выступление Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны, когда он обратился к народу "граждане" и "гражданки", а через некоторое время, когда "осознали, что происходит", в своей речи Иосиф Сталин использовал обращение "братья" и "сестры"."И Русская православная церковь, несмотря на огромный ущерб, который ей был нанесен властями, когда пришел час испытаний, полностью и бесповоротно забыла все обиды, все тяжелейшие испытания, которые прошли священники, встала на защиту Отечества. Так происходит и сейчас", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250512/savchenko-2016558882.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь, владимир путин, курская область, россия
Религия, Русская православная церковь, Владимир Путин, Курская область, Россия
РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, напомнил Путин
Путин: РПЦ во время ВОВ встала на защиту Отечества, так происходит и сейчас