https://ria.ru/20250521/rossiyanin-2018353842.html

Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме - РИА Новости, 21.05.2025

Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

Гражданин России Евгений Маслов, освобожденный из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы в результате совместной операции правоохранительных органов... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:12:00+03:00

2025-05-21T22:12:00+03:00

2025-05-21T22:12:00+03:00

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БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Гражданин России Евгений Маслов, освобожденный из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы в результате совместной операции правоохранительных органов Таиланда, КНР и Мьянмы и доставленный в Таиланд российскими дипломатами, в среду вылетел в Москву, об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, ездивший в район таиландско-мьянманской границы и на приграничную территорию Мьянмы за россиянином в сопровождении представителей таиландских и мьянманских властей. "Гражданин России Евгений Маслов, освобожденный из мошеннического колл-центра в городе Мьявади на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, сегодня утром вылетел в Москву рейсом "Аэрофлота", - сообщил агентству дипломат. Он рассказал, что в посольство по дипломатическим каналам поступила информация от властей Мьянмы о том, что они готовы передать российским дипломатам гражданина РФ Евгения Маслова, который находился на территории города Мьявади и незаконно удерживался в мошенническом колл-центре, по сути, в рабских условиях. "Это уже второй случай за нашу практику, когда мы в сотрудничестве с таиландскими и мьянманскими властями вызволяем граждан России из плена в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы", - сказал Ильин. Он рассказал, как, отправившись из Бангкока на автомобиле в таиландский город Месот на границе с Мьянмой, переехал на мьянманскую территорию в сопровождении представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, забрал в Мьявади освобожденного россиянина и с соблюдением необходимых формальностей вывез его на территорию Таиланда и далее в Бангкок для посадки на авиарейс до Москвы. В результате совместной операции правоохранительных органов и спецслужб Таиланда, КНР и Мьянмы в феврале - начале марта 2025 года были освобождены около 10 тысяч человек разных национальностей, подневольно трудившихся в мошеннических колл-центрах на мьянманской территории в пограничных с Таиландом районах. Совместным решением властей трех стран все освобожденные были размещены в созданных для них временных лагерях в Мьявади на территории Мьянмы для дальнейшей репатриации в свои страны через Таиланд. Самую большую группу среди освобожденных составляли китайцы, их было более 5,5 тысячи человек. Большими были и группы граждан Индонезии и Индии, а в целом среди подневольных работников колл-центров оказались граждане 30 стран и территорий, включая страны Азии, Африки и Европы, в том числе не менее двоих россиян, двоих граждан Узбекистана, четверых граждан Казахстана и двоих граждан Киргизии. В марте началась постепенная репатриация освобожденных, которая завершается только сейчас из-за необходимости проверок наличия заявленного гражданства у всех бывших узников колл-центров и загруженности авиакомпаний, обеспечивающих вывоз в страны гражданства больших групп людей. За это время несколько операторов колл-центров, оставшихся на свободе после операции полицейских трех стран, сумели срочно переправить на территорию Таиланда несколько групп пленников, перевезя их через границу и бросив на таиландской стороне. Некоторые бывшие пленники колл-центров самостоятельно переправились через границу в Таиланд. Все эти люди были арестованы, как нелегально перешедшие государственную границу, и после нескольких дней, а иногда недель в иммиграционном центре временного содержания, депортированы в свои страны. Среди таких самостоятельных беглецов в разное время оказались двое россиян – один мужчина и одна женщина, впоследствии депортированные в Россию. Еще двое российских пленников, в том числе Маслов, были переданы российским дипломатам властями Мьянмы при содействии таиландских правоохранителей и вместо депортации прошли процедуру репатриации, то есть отправились домой без задержания таиландскими властями и нахождения в иммиграционной тюрьме. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Ильин сказал РИА Новости, что, по непроверенным данным, в Мьявади еще могут находиться несколько россиян, но, чтобы их освободить и отправить на Родину, необходимо сначала дождаться официального сообщения мьянманской стороны об их присутствии на территории Мьянмы и готовности мьянманских властей передать их представителям России. Нелегальные мошеннические колл-центры в пограничных районах Мьянмы были организованы, в основном, преступными группами из Китая. Подневольных работников мошенники завлекали через соцсети высокооплачиваемой работой якобы в Таиланде, а когда завербованные на работу приезжали, как им было указано мошенниками, в северный Таиланд, их захватывали и переводили через границу в Мьянму, в округ Мьявади в штате Карен или в соседний штат Шан, где находились колл-центры. У большинства отбирали паспорта и заставляли работать в колл-центрах практически без вознаграждения, обманывая по приказу мошенников граждан тех стран, из которых они прибыли, с помощью телекоммуникационных систем, включая социальные сети, мессенджеры и телефоны. Массовое внимание СМИ и общественности Таиланда и Китая было привлечено к колл-центрам после похищения мошенниками в начале 2025 года известного китайского киноактера, которого выманили в Таиланд, похитили и вывезли в Мьянму, чтобы попытаться заставить его работать на владельцев колл-центра. Актер был освобожден таиландской пограничной полицией в ходе спецоперации, подробности которой не разглашаются, после того как оперативным путем удалось установить его точное местонахождение на мьянманской территории. После освобождения китайского актера была подготовлена и проведена совместная операция против колл-центров полиции и спецслужб Таиланда, Китая и Мьянмы. Мошеннические колл-центры смогли проработать длительное время, так как в районах их размещения на мьянманской территории не все местности полностью контролирует правительство Мьянмы: в регионе сильны местные вооруженные формирования национальных меньшинств, которые не всегда и не во всём подчиняются центральному правительству. По информации таиландских СМИ, одно из таких формирований было привлечено к сотрудничеству в осуществлении операции по договоренности с таиландскими и мьянманскими властями.

https://ria.ru/20250424/moshenniki-2013089654.html

https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html

https://ria.ru/20250505/fsb--2014985406.html

https://ria.ru/20241209/fsb-1988087062.html

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