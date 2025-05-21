Россияне показали свое единство всему миру, заявил Путин
Путин: россияне не только всему миру, но и себе показали, что они единый народ
© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне не только всему миру, но и сами себе прежде всего показали, что они - единый народ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов региона.
"Мы показали всему миру, мы доказали, что мы можем быть единым народом… Мы сами себе прежде всего показали, что мы единый народ, мы являемся единым народом. И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко", - сказал Путин в ходе совещания.
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