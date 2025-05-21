https://ria.ru/20250521/rossiya-2018192431.html

Россияне показали свое единство всему миру, заявил Путин

Россияне показали свое единство всему миру, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025

Россияне показали свое единство всему миру, заявил Путин

Россияне не только всему миру, но и сами себе прежде всего показали, что они - единый народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:46:00+03:00

2025-05-21T09:46:00+03:00

2025-05-21T10:27:00+03:00

россия

курская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне не только всему миру, но и сами себе прежде всего показали, что они - единый народ, заявил президент РФ Владимир Путин.Накануне, в ходе поездки в Курскую область, Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов региона."Мы показали всему миру, мы доказали, что мы можем быть единым народом… Мы сами себе прежде всего показали, что мы единый народ, мы являемся единым народом. И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко", - сказал Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20250521/putin-2018200003.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область